Tom Felton, actor que encarnó a "Draco Malfoy" en la saga de " Harry Potter" y se convirtió en uno de los villanos más queridos del cine, sufrió un desmayo durante un torneo de golf. De acuerdo con TMZ, estaba jugando un torneo de la Ryder Cup para Whistling Straits en Kohler, Wisconsin, y de repente se desvaneció.

De inmediato el torneo se paró y el personal médico fue alertado. El actor fue socorrido por el equipo y fue trasladado en un carro para evaluación adicional. Sin embargo, Felton se mostró consciente en las imágenes. Caminaba con los ojos abiertos y tenía restos de energía. De acuerdo con un video de la periodista Rachel Piper, el actor abandonó el campo de golf entre aplausos de los espectadores.

La Ryder Cup consta de una competencia de golf que enfrenta a los equipos de Europa y Estados Unidos, y se juega desde 1927. En esta ocasión, la contienda se había pospuesto por la pandemia de coronavirus.

.

Recordemos que Tom Felton confesó públicamente una de sus peores experiencias en el hospital, en una entrevista en 2008, pleno rodaje de la saga y auge de su estrellato. Uno de sus pulmones colapsó y lo supo gracias a los estudios médicos que debía hacerse para rodar.

"Me dijeron que no estaba bien para trabajar y que había una gran cantidad de aire almacenado en mis pulmones. Nunca había estado antes en un hospital, a excepción de las visitas a familiares y amigos, así que estaba asustado. Sin embargo, esa experiencia le dio un nuevo significado a mi vida", dijo.

"Le doy todo el crédito a las enfermeras por tener tan buen corazón. Me trataron muy bien y me hacían bromas. Por suerte, mi madre y mis amigos también estaban allí. Estuve allí por 4 noches y durante ése tiempo hice muy buenos amigos, como por ejemplo un hombre ciego que estaba a mi lado", concluyó. Las razones de su desvanecimiento no se han publicado, y sus familiares aguardan el parte médico.