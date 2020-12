Los mayores de 60 años residentes en Moscú podrán solicitar a partir del lunes turnos para vacunarse contra el coronavirus, anunció este domingo el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.



"El Ministerio de Salud de Rusia ha dado su visto bueno para que las personas mayores puedan inocularse contra el Covid-19 con la vacuna Sputnik V. Es formidable, pues los mayores son el principal grupo de riesgo, el que peor pasa esa enfermedad. A partir del lunes podrán inscribirse para recibir la vacuna", apuntó Sobianin a la agencia de noticias Sputnik.



El pasado 11 de agosto Rusia registró con el nombre de Sputnik V la primera vacuna contra la Covid-19, que se produce en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa.



La vacuna consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. Se administra dos dosis, con un intervalo de 21 días.



De acuerdo con los últimos datos de la tercera fase de ensayos clínicos, Sputnik V muestra una eficacia de más del 90 por ciento. En el grupo de los mayores de 60 años, la vacuna resultó completamente segura y eficaz también en más del 90 por ciento.





La semana pasada, Putin, de 68 años, informó en conferencia de prensa que no se vacunaría todavía porque aún no estaba probado que la Sputnik V fuera eficaz para personas de su rango etario. "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el mandatario.Tras el anuncio de Murashko, el vocero del Kremlin,, informó que Putin "dará a conocer él mismo" el momento en que se aplicará la vacuna.Aquellas declaraciones de Putin generaron polémica, principalmente enel miércoles pasado, un día antes de que llegara por vía aérea a Buenos Aires un cargamento con las primeras 300.000 dosis. La controversia se saldó con el anuncio del sábado de que el fármaco ruso es apto para mayores de 60 años.La campaña de vacunación masiva en Rusia comenzó a principios de diciembre. Los primeros en vacunarse son los empleados de los sectores de comercio, educación, salud, industria, transporte, medios de comunicación y servicios sociales.