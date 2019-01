Al menos siete personas murieron en distintas ciudades de Venezuela durante las protestas callejeras reportadas antes de las manifestaciones chavistas y antichavistas que se realizaron hoy, de acuerdo con un recuento difundido por la agencia ANSA.



Cuatro personas fueron asesinadas cuando protestaban contra el presidente Nicolás Maduro en el municipio de Bolívar, en el estado Barinas, al oeste de Caracas, informó Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dominada por la oposición.



Otros dos hombres murieron al recibir balazos en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, al oeste de Caracas, también en una manifestación antigubernamental.



A su vez, el Ministerio Público de Venezuela confirmó que un joven de 16 años, identificado como Alixon Pisani, murió de un tiro en Cata, un barrio de la capital.



Las autoridades no han difundido un parte oficial con número de muertos o heridos durante las protestas, mientras distintos medios de comunicación o fuentes alternativas han publicado informes con balances completamente disímiles.



Durante las nutridas manifestaciones de hoy no hubo reportes de muertos o heridos.

La ONG local Foro Penal Venezolano (FPV) informó que 43 personas fueron detenidas en las protestas y que "varios heridos" se registraron en las últimas 48 horas.



Los manifestantes fueron convocados por la oposición y piden el derrocamiento de Maduro, mientras el oficialismo convocó a sus seguidores en defensa del gobierno.



Este martes, por segunda noche consecutiva, hubo decenas de pequeñas protestas contra el gobierno, la mayoría de ellas en varios barrios de Caracas.



Las protestas, que tuvieron amplia difusión en las redes sociales, adoptaron diversas formas, tales como cacerolazos, quema de neumáticos y bolsas de basura, y bloqueos de avenidas.

En San Félix, en el estado amazónico Bolívar, manifestantes incendiaron una estatua que recordaba al fallecido presidente Hugo Chávez y que había sido levantada por el gobierno a mediados del año pasado, informó el diario caraqueño El Nacional.



Medios locales -que reprodujeron videos publicados en las redes sociales- afirmaron que tropas policiales reprimieron varias de las protestas mediante el uso de gases lacrimógenos y carros lanzaagua, y que en algunos casos fueron repelidos a pedradas por los manifestantes.