Una ola de frío viene azotando a la ciudad escocesa de Gasglow desde hace casi una semanas dejando las calles repletas de nieve. Y aunque algunas personas lo aprovecharon para divertirse, el temporal generó dificultades en el tránsito.

En las últimas horas un usuario de Twitter compartió un video del centro de la ciudad en el que un coche pierde el control en una calle en pendiente y rápidamente se volvió viral.

En las imágenes se puede obserbar a automóvil marrca Tesla deslizandose y a pesar de los intentos del conductor por retomar el control terminó estrellado contra otro vehículo estacionado.

Se puede escuchar a alguien en el fondo del video gritando "espera", mientras que otra persona responde diciendo: "No puede, no puede". Efectivamente se ven la luces de los frenos encendidas, pero la acción no bastó para evitar el accidente.

De acuerdo al pronóstico, la condiciones climaticas no mejoraran en los próximos días. Las nevadas continuarán en partes del este de Escocia hasta por lo menos el viernes. Además, continúa la alerta amarilla y se podría prolongar hasta el próximo miércoles en partes de de Escocia como Gasglow y las islas del norte.

