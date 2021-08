Nuevamente un animal se hace protagonista del material viral en las redes sociales. En Bali, una mujer quiso sacarse una foto con un monito y el final fue desastroso. Todo iba bien, lo tenia en sus patas, hasta que alguien le sugirió que lo agarre del cuello. En ese momento preciso, saltó la madre del monito sobre ella y la atacó violentamente.

Los monos suelen ser muy amigables con los seres humanos, siempre y cuando no se metan con alguien del clan. Es importante tener cuidado al momento de tratarlos. Muchos animales suelen posar para fotografías, pero es necesario tratarlos con respeto y cuidado para no ser atacados por ellos.

Tal es el caso de una mujer que quiso tomarse una fotografía con un mono y para tenerlo quieto decidió sujetarlo por el cuello y ahorcarlo. Momentos después, la madre del mono ataca a la mujer al percatarse de que su cría podría estar en peligro. El momento fue captado por un testigo que filmó la situación y la publicó en las redes.

Al ser atacada por la madre del mono, la mujer se levanta del lugar donde estaba sentada, suelta al pequeño primate y corre asustada. Originalmente, este video fue publicado en la plataforma de TikTok y posteriormente se viralizó en otras redes sociales. Tras difundirse el video, usuarios reprobaron la actitud de la mujer y aplaudieron la acción de la madre del mono.

.

Incluso, muchos de los comentarios eran insultos contra la mujer por agarrar del cuello al pequeño mono y lo consideraron maltrato animal. Los usuarios llegaron al acuerdo que la situación se dio en Bali debido a que allí los monos son muy agresivos, pero no se sabe con exactitud Algunos otros aseguran que fue en Florida.

“Si vas a Bali y quieres visitar monos, te recomiendo encarecidamente el bosque de monos en Sangeh. ¡Mucho mejor socializado y más bonito y menos ocupado!”, recomendó un usuario.

En Ubad, Bali, existe un bosque llamado ‘El templo de los monos’, donde los turistas pueden ingresar para ver a estos primates en su hábitat natural y también sacarse fotos. Sin embargo, se les pide a los turistas que no toquen a los monos, no hacer ruidos fuertes, no llevar alimentos en las manos y no acercarse demasiado a las crías. Es preferible tomar la foto con las criaturas de lejos.

Mira el video