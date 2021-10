Un acto criminal tuvo lugar en la ciudad venezolana de Caracas, donde un sujeto le dió una patada criminal a un perro guía de una mujer ciega y luego de varios minutos murió por las heridas recibidas en la cabeza, aunque más tarde, el asesino fue detenido por las autoridades e imputado por el delito de maltrato animal.

En dos tuits publicados por el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, se relata el caso que causó conmoción y rechazo en la sociedad, luego de que el fiscal difundiera un video que muestra el ataque contra la mascota.

.

En las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad el pasado 20 de octubre, se observa a una mujer a las afueras del ascensor de un edificio en la parroquia Candelaria, en el centro de Caracas, acompañada por un perro de raza caniche, al que sostiene de la correa.

Mientras la persona invidente estaba junto a su mascota, pasó por su lado un hombre, identificado como Omar Antonio de Jesús Marrero, quien le dio una patada en la cabeza al perro porque empezó a ladrarle. Tras esa agresión, el animal perdió el conocimiento paulatinamente, según se aprecia en la grabación, y posteriormente murió, según informó Saab.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especial en materia de Protección Animal y Fauna Silvestre del Ministerio Público.

Reacciones en las redes

Como era de esperar, varios internautas han manifestado en las redes su repudio por lo ocurrido y por la actuación cruel e injustificada del ahora detenido. Las etiquetas que se encuentran en los primeros lugares de las tendencias son 'asesino', 'desgraciado' y 'La Candelaria'.

"Quien maltrata a un animal sin sentir remordimiento alguno carece de humanidad y por ende debe ser catalogado al mismo nivel que un asesino, la empatía es lo que nos hace humanos, esto va en referencia al tipo que mato al perro ayer", sostuvo el usuario @vers0libre.

.

"Me resulta imposible ver el video del asesino del perrito en La Candelaria. Un criminal que puede asesinar a personas también. Uno de tantos monstruos que viven entre nosotros. Ojalá lo encuentren y lo castiguen. ¡Qué impotencia!", se manifestó el internauta @Edurodriguezg.

"Sobre el caso de La Candelaria: No es un tarado, no es un inconsciente, no es un loco; llámenlo y trátenlo como es: UN ASESINO", escribió @gabolivar.