En las redes sociales, hay diversos contenidos que los usuarios suelen consumir. Algunos de ellos están relacionados al humor, pero no siempre genera la reacción esperada. En este caso, unos empleados de una conocida funeraria del Reino Unido le hicieron una broma de mal gusto a un compañero dentro del establecimiento y fueron repudiados en las redes sociales. Además, los dueños de la empresa los sancionó.

El chiste de mal gusto fue realizado por los trabajadores dentro de una de las funerarias de "T Cribbs and Sons", en Beckton, East London. Los empleados se pusieron de acuerdo para asustar a uno de sus compañeros y decidieron grabar toda la situación.

En el vídeo, se puede ver como el hombre, que será la víctima de la broma, ingresa y se dirige a ver al supuesto cadáver que se encuentra en una bolsa mortuoria. De repente, su colega salió dentro de ella y le dio un gran susto al hombre, el cual generó las risas de todos los presentes.

El clip fue compartido en Twitter por el usuario @peachypuk y al poco tiempo comenzaron a llegar una gran cantidad de respuestas. En poco tiempo se volvió viral y actualmente posee más de 884 mil reproducciones, más de 36 me gusta y miles de retuits.

Muchos de los internautas tomaron este chiste con la finalidad con el cual fue finalizado. No obstante, unos usuarios consideraron esta broma como “irrespetuosa” y dejaron múltiples críticas entre las que se destacaban que era una "falta de respeto", hacer burlas en un lugar como lo es una funeraria.

Luego de la viralización del clip, John Harris, socio principal de la funeraria reconoció que vio la publicación y confirmó que parte del personal fue suspendido. Además, destacó que hace décadas que está en el negocio y no descartó que varios de los empleados sean despedidos.

.

“Es una broma que nunca debería haber sucedido y no debió ser compartida. No tengo palabras. Es un negocio familiar y llevo 50 años en él. Todo el buen trabajo que he hecho en ese tiempo se puede ver destruido por alguna tontería. Realmente estoy perdido”, expresó Harris.

Y agregó: “Si no se hubiera compartido, podría haberlo tratado internamente y haber hecho algunas reprimendas. Ahora es posible que pierda personal experimentado, uno de ellos ha estado conmigo durante 25 años”.

Por su parte, un usuario de Twitter, contó se dedica a esta misma profesión y manifestó que no concuerda con Harris. Asimismo, apoyó a los trabajadores al considerar que era una broma entre personas que necesitan "relajarse": “La gente en nuestra línea de trabajo necesita relajarse y descansar. Bromas como ésta nos mantienen el ánimo en alto”, sentenció.