Un joven de 20 años salvó a un nene de cinco años mientras era atacado por un pitbull en el barrio de Anchieta Park, al norte de Río de Janerio, Brasil. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la calle Jurubeba en la que sucedió el incidente el último 19 de diciembre.

El hombre, llamado Patrick do Céu, reveló a los medios locales que no quiso acercarse a can cuando lo vio, ya que consideró que podía ser peligroso. No pertenecía a ninguna de las personas de su comunidad, por lo que supuso que podría estar extraviado. Tras observar que el perro permanecía allí, el brasileño decidió darle comida, agua y afecto.

Ambos se encontraban en la calle cuando pasó el pequeño, arriba de un scooter, acompañado por su abuela. Fue en ese momento que el perro se puso inquieto y lo mordió. La mujer trató de levantar al menor para protegerlo, pero no tuvo éxito. Entonces, el joven se acercó e hizo todo lo posible por separar al animal del nene. Tras ello, el perro comenzó a atacar a Patrick y durante varios segundos hubo una impactante lucha.

Sin embargo, el joven se preocupó por el nene y para protegerlo, lo puso arriba de un auto que estaba estacionado. Patrick siguió peleando con el pitbull, que no dejaba de morderlo en las piernas, hasta que finalmente logró alejarlo y subirse él también arriba del coche.

La grabación se viralizó a través de las redes sociales y el joven, al que llamaron héroe, habló sobre lo que pasó: “No soy un héroe, ni mucho menos. Cuando vi lo que estaba sucediendo, sólo pude pensar en Lara (su hija). Hice por ese chico lo que haría por ella. No pensaba en mí en absoluto, sólo quería mantenerlo a salvo. Actué por instinto”, explicó.

Patrick junto a su hija Lara.

Luego del incidente, todos fueron trasladados al Hospital Municipal Lourenço Jorge en Barra de Tijuca en donde fueron atendidos. El nene sufrió heridas en varias partes del cuerpo y cinco puntos de sutura en el brazo. La abuela resultó con una hematoma en el brazo, y Patrick necesitó una sutura en la mano, además de lesiones en los brazos y piernas por las mordidas. En tanto, el animal fue llevado por bomberos que fueron alertados por un vecino.