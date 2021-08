Un crimen brutal conmocionó la ciudad de Nueva York el pasado jueves por la noche cuando una mujer le disparó a otra en plena calle delante de varias personas.

Los hechos ocurrieron en el distrito neoyorkino de Brooklyn y la víctima fue identificada como Delia Johnson, de 42 años. Todo fue captado por las cámaras de seguridad del barrio y la policía de la ciudad divulgó las imágenes para dar con la asesina.

En el video se puede observar que luego estacionar su coche en doble fila, la atacante caminó tranquilamente con una pistola -con su mano en la espalda- hacia Johnson, que estaba hablando con otras personas en la puerta de una casa.

La atacante se paró detrás de ella y le disparó en la nuca. Luego, ledisparó una segunda vez en la pierna cuando ya estaba tirada en el suelo y después se retiró del lugar como si nada hubiese ocurrido.

Fue tal la sorpresa y la violencia que el resto de los presentes huyeron en busca de refugio con el primer disparo.

Johnson fue traslada a un hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada por la gravedad de sus heridas y falleció. Hasta el momento, se desconoce el motivo del crimen y la policía pidió ayuda a los ciudadanos para identificar y localizar a la homicida.

Los hermanos de Delia la describieron como una mujer entusiasta y generosa, una emprendedora que había tenido el éxito suficiente para comprarle un automóvil a su hija de 17 años.

“Era una persona hermosa”, dijo su hermana Mathis Johnson, de 47 años. “Ella no necesariamente tenía el mundo para dar, pero lo daría. Ella era una mujer asombrosa. Todo el mundo dice cosas positivas cuando la gente muere, pero todo lo que dije sobre ella era 100% cierto”, añadió.

Otra hermana de la víctima, Cordelia Berry, dijo que aún estaba en shock, pero prometió cuidar siempre de su sobrina, una tarea que siempre le encomendó Delia por si alguna vez le pasaba algo.

¿Quién es la asesina?

Según creen sus familiares, la atacante pudo haber seguido a Delia desde un funeral realizado ese día más temprano en el barrio.

“Ella estaba en un funeral temprano en la noche para presentar sus respetos a un viejo amigo, y luego sucedió esto”, contó a Daily News Mathis.

El velorio al que Johnson asistió antes del tiroteo tuvo lugar en la funeraria Sealy Culyer en la calle Pacific, a solo cuatro cuadras de distancia de donde ocurrió el crimen. Y según el testimonio de Mathis, atrajo a cientos de vecinos.

El viernes por la noche, luego que la policía difundió imágenes de la tiradora, la madre de la víctima, Delia Barry, la reconoció: "¡La conozco! Oh Dios mío, oh Dios mío, ella solía quedarse con nosotros. Dormía en mi cama, comía mi comida", dijo en iálogo con New York Post.

Y una de las hermanas menores Delia, Hadijah Pendley, sostuvo que la sospechosa era "una amiga de la familia". "Vino a nuestros eventos familiares, celebraciones, días festivos; como quieras llamarlo, ella vino", agregó.

