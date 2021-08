Estudiantes de la Universidad Veracruzana, ubicada en México, denunciaron públicamente a un profesor de la facultad de Contaduría y Administración, condenando los comentarios homofóbicos y misóginos que el docente fue grabado pronunciando en una de sus clases. El video fue publicado en Instagram, y causó la indignación de la comunidad estudiantil.

Durante el minuto y medio que dura el clip, se escucha al docente identificado como Marcelo Pavón arremetiendo contra las relaciones entre personas del mismo sexo: "Ahora les permiten hombre con hombre, mujer con mujer, yo estoy en total desacuerdo con esas marranadas, son unas cochinadas, una porquería. Así de simple", delcaró el educador, quien justificó sus dichos con un verso de la biblia.

No conforme con sus dichos contra la comunidad LGBTQI+, Pavón se dispuso a hablar de "otro tema polémico": “Ahora alguien se embaraza y tiene derecho a matar. ¿Pa´qué carajo te embarazaste? ¿Pa´qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas, si querías andar en esas barbaridades. Miren, estoy hablando con adultos, porque no me parece que, a algún ser, que no se puede defender, sea masacrado”, atestó el docente sobre el aborto.

Los dichos de Pavón fueron publicados en Instagram, junto a mensajes privados incógnitos acusando al profesor de acosar a las mujeres en su clase. El posteo reunió más de 10 mil interacciones, y cuando el incriminante clip fue replicado en Twitter no tardó en acumular más de 22 millones de reproducciones. Tanto alumnos como otros docentes de la facultad salieron a condenar las acciones del profesor, demandando una respuesta acorde por parte de la facultad.

La respuesta de la universidad

La rectora de la casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara, reprobó lo que llamó la misoginia, homofobia y expresiones de odio emitidas por su catedrático: "Nuestra casa de estudios es casa de todas las expresiones, aún las más radicales. Lo que no tiene cabida en la Universidad es la la misoginia, homofobia y expresiones de odio", manifestó en diálogo con El Universal.

Pero la indignación del cuerpo estudiantil no se detuvo, aún después de que la Universidad Veracruzana publicara en un comunicado su posición oficial. La facultad donde opera el profesor emitió una respuesta a la polémica desligándose del discurso de odio del docente, pero en lugar de emprender un procedimiento contra el profesor indicaron que sólo actuaría si la comunidad estudiantil presentaba una queja formal.

"Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia en la comunidad, deben hacerse valer los valores institucionales que han sido pensados atendiendo a la convivencia pacífica en nuestra casa de estudios", expuso la Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración de la UV en un comunicado de prensa.

El comunicado no habló de sanciones para con el docente, como si lo demandaron los estudiantes, limitándose a exhortar a la comunidad estudiantil para realizar su denuncia de acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia de Género en la Universidad Veracruzana. La Facultad afirmó que otorgaría su apoyo a la comunidad al facilitar "las herramientas que se requieran en el proceso".

La Facultad emitió un comunicado oficial cuando la polémica llegó a los medios locales.

Estela Casados González, integrante del Centro de Estudios de Género de la UV, afirmó que "dado que esto se ha hecho público y ha trascendido las paredes de la Universidad, la Facultad tiene la atribución de iniciar un procedimiento para que el docente sea sancionado, toda vez que además de que se ha hecho público es grave lo dicho por el docente pues vulnera los derechos humanos… La Facultad debe mostrar mayor compromiso y apego a la perspectiva de género".