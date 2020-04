La irresponsabilidad en tiempos de coronavirus no sólo ocurre en nuestro país, sino que también se vive en otras latitudes como en Italia, donde varias personas se reunieron en las terrazas de sus edificios para degustar de una buena barbacoa con vino y baile acompañado, y cuando un helicóptero se acercó para advertir la situación, comenzaron a arrojarle fuegos artificiales.

Esto sucedió el domingo de Pascua en el barrio de Sperone, en la ciudad de Palermo, donde los vecinos del edificio llegaron con bolsas de carne, otros con carbón, cajones con botellas de vinos en cantidad, mujeres con las verduras para la ensalada, los jóvenes con los equipos de música para pasar un día de sol en la terraza.

En medio de la fiesta, un helicóptero AW139 de la policía, que volaba patrullando en una misión de rutina para detectar reuniones sospechosas, se encontró con la escena digna de humor negro.

Increíble pero real (Captura de video).

Cabe destacar, que los helicópteros se sumaron en Italia a las patrullas de vehículos terrestres, en busca de reuniones de personas que puedan estar violando las normas de distanciamiento social. De hecho, en las últimas semanas se vieron videos de aeronaves de la policía volando a baja altura sobre las playas del sur de Italia, espacios donde algunas personas se bañaban tranquilamente en el mar o tomaban sol.

Reacción vecinal

Pero cuando los tripulantes del helicóptero vieron la azotea se asombraron por lo que sucedió segundos después. Lejos de esconderse o escapar, comenzaron a disparar fuegos artificiales contra el helicóptero a ver si alguno podía hacer blanco.

El AW139 tuvo que permanecer a una distancia segura antes de alejarse del lugar que se había convertido, para ellos, en zona de guerra.

.

En tanto, el alcalde de Palermo Leoluca Orlando, llamó a los protagonistas "delincuentes inconscientes", y cuando los patrulleros llegaron al edificio, recién allí los habitantes del edificio salieron corriendo a sus departamentos.

El helicóptero, en pleno "ataque" (Captura de video).

Fuentes policiales dicen que todos los participantes están identificados y se procederá a su arresto, no solo por violar la cuarentena sino por por los informes que elevó el Tribunal de Menores al ver a muchos niños en una azotea que no tenía los requisitos de seguridad, por ejemplo, la falta de muros, rejas o vallas de contención. Además hay una denuncia penal por fuegos artificiales no autorizados.