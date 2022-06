Brutales videos que capturan la violencia hacia las mujeres continúan causando repudio en las redes sociales. Luego de la viralización del ataque a un grupo de mujeres en un restaurante de China, un nuevo clip proveniente de Uzbekistán surgió en las redes mostrando una instancia de violencia machista por parte de un novio a su pareja en la recepción de su boda. El detalle más lamentable, sin embargo, es que no es el primer casamiento del país asiático en volverse viral por violencia de género.

El video, que invocó atención internacional en los últimos días, fue grabado este 6 de junio en una boda en el distrito de Uzun, de la región de Surkhandarya, según informó el servicio de prensa del Comité Estatal para la Familia y la Mujer de Uzbekistán. La escena muestra a los recién casados en medio de un juego tradicional que consiste en desenvolver caramelos más rápido que el otro.

.

La mujer termina venciendo a su amado en el juego, lo que la llevó a levantar la mano para indicar que había ganado. La multitud comenzó a vitorear brevemente, antes de que el novio levantara la mano izquierda y la golpeara brutalmente en la cabeza. Los invitados rápidamente se quedaron en silencio, y el clip termina cuando la novia maltratada baja del escenario con la ayuda de su dama de honor y otra mujer.

Un invitado a la boda publicó el video, que primero se viralizó entre los internautas de Asia central para después esparcirse por todo el mundo. El incidente llegó a cubrirse en diferentes medios internacionales, despertando comentarios de rechazo por parte de los internautas: "Nadie lo detuvo, nadie intentó defenderla", cuestionó una usuaria de Twitter, resaltando la actitud de los invitados. "El comienzo de una nueva familia, día uno de felicidad conyugal, espero que tenga el sentido común de dejar su arrepentimiento porque las cosas empeoran a partir de aquí", acotó otra cuenta.

Se inició una causa judicial contra el novio del video viral

El asaltante fue acusado de "vandalismo menor" en una corte estatal.

Gracias a la enorme repercusión que el video tuvo en las redes sociales, el caso llamó la atención de Saida Mirziyoyeva, la hija del presidente de Uzbekistán y miembro de la Comisión de Igualdad de Género. Consternada, la mujer condenó públicamente el ataque y movilizó a la policía a localizar a la pareja.

"Todos queremos vivir en un país desarrollado, civilizado, rico y feliz. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe comprender que la violencia contra la mujer es inaceptable y mantenerse firme en este punto de vista", proclamó la funcionaria en un comunicado oficial, en el cual resaltó la educación como herramienta necesaria "para que las mujeres sean independientes y fuertes".

Saida Mirziyoyeva, hija del presidente Shavkat Mirziyoyev.

Un comité de la cámara alta de la legislatura uzbeka dijo que el joven "se disculpó con la novia y expresó su pesar por sus acciones" en una audiencia vecinal a la que asistieron ancianos de la comunidad y familiares de la pareja. "El mismo día, la novia y el novio se reconciliaron y ahora viven juntos", dijo el comité.

No conforme con la resolución del comité, el Departamento de Asuntos Internos del Distrito de Uzun inició un caso administrativo contra el ciudadano identificado como XR, quien fue acusado por "vandalismo menor" y llevado a los tribunales para ser interrogado. De ser encontrado culpable, el novio tan solo enfrentaría 15 días de prisión y una multa. "No debemos permanecer en silencio sobre estos casos, no debemos pretender que son casos únicos", concluyó Mirziyoyeva.

Solo es la punta del iceberg

Este caso sucedió en Uzbekistán en el año 2019, cuando la novia pretendió vacilar al esposo al darle un trozo de pastel. El hombre la golpeó. pic.twitter.com/iZ7837BOqT — SVCNoticias.com (@SVCNoticias) June 13, 2022

Esta no es la primera vez en Uzbekistán que un novio golpea a una novia en una boda. En 2019, un clip de un incidente similar en Uzbekistán llamó la atención del público, en el que se veía a un novio arremeter contra su novia después de que ella se burlara de él fingiendo quitarle el pastel de bodas. En este incidente, el novio golpeó a la mujer no identificada con tal fuerza que ella se tambaleó hacia atrás y cayó en su asiento.

En Uzbekistán, las denuncias de violencia doméstica contra las mujeres a menudo no van más allá del vecindario. La pareja debe obtener el permiso del comité de vecinos antes de solicitar el divorcio. Organizaciones internacionales criticaron a Uzbekistán por la falta de mecanismos legales para proteger a las mujeres de la violencia doméstica. Según el Ministerio de Justicia de Uzbekistán, en 2019, más de 22.000 mujeres solicitaron ingreso a los centros de rehabilitación para víctimas de violencia.