En las últimas horas se hizo viral un video de una supuesta médica española hablando sobre las diferentes medidas del Gobierno y las reacciones de la gente en Argentina frente a la pandemia del coronovirus.

En la filmación, que en apenas 15 horas superó las 289 mi reproducciones en Twitter, la mujer vestida con un ambo verde y cubierta con una gorra médica, un barbijo y una suerte de sombrero de plástico recubriendo su cabeza, le habla directamente a la cámara durante poco más de dos minutos.

.

Primero, ataca a quienes no se toman en serio al coronavirus en nuestro país: "Vosotros fuera de Argentina son noticia porque no os están tomando en serio todo lo que es un protocolo de una pandemia. Nos llegan imágenes de que estáis de vacaciones. De que hay aglomeraciones en las playas. Que no estáis cumpliendo la cuarentena".

Luego, habló sobre las medidas tomadas en Argentina: "De verdad nos dais envidia porque ojalá que nuestro gobierno hubiera tomado las medidas como ha hecho el vuestro, desde el principio. Lo hubiéramos respetado a rajatabla".

.

"Nos dais envidia y nos dais pena, porque estáis perdiendo un tiempo de oro. Un tiempo que ojalá no tendréis que lamentar. No es un panorama para hablar de política. No es una guerra entre ricos y pobres", opinó.

También hizo referencia al calor y a la pandemia en Africa y contó cómo es la situación en España: "Aquí hemos empezado con 40 casos de coronavirus. Veinticinco días después son 10.000 y según la OMS llegaremos a 100.000. La gente se muere. De verdad".

Para el cierre, declaró: "Cuideis este tiempo de oro, que os cuideis mucho. De verdad. Suerte, conciencia y sensatez".