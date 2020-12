Danny Wakefield (38) es un hombre transgénero de la ciudad estadounidense de Duvall, que protagonzió una historia increíble luego de que posteara fotos en las redes sociales sobre su proceso de embarazo y, en las últimas horas, compartió el momento en el que dio a luz a su beba.

El conmovedor instante ocurrió en su casa y quedó inmortalizado en su cuenta de Instagram. Sin embargo, fue en TikTok donde el video generó más de un millón de visualizaciones y 100 mil likes.

Desde el comienzo de su embarazo, recibió comentarios positivos de sus seguidores, y eso lo alentó a seguir adelante para derribar todos los prejuicios. Desde hace 8 meses, el hombre publicó el inicio de su proceso al quedar embarazado. Bajo el usuario @dannythetransdad, mes tras mes fue compartiendo su avance. Aseguró que escuchar el primer latido de su criatura quedará grabado para siempre en su corazón.

A lo largo del embarazo, el papá trans, como se hace llamar en redes sociales, escribió distintos mensajes sobre cómo se sintió, ya que considera que “nunca había visto una belleza” como la del embarazo en su cuerpo.

Danny mostró su embarazo por Instagram ( Instagram).

Debido a la situación que atraviesan los hospitales en todo el mundo por la pandemia de coronavirus, Danny decidió que su bañera fuera el lugar de nacimiento por lo que su equipo de parto instaló una cámara de video en un extremo de la sala para grabar el momento exacto en que Danny diera a luz a Wilder. "Nunca me había sentido más poderoso y orgulloso en toda mi vida. Esta es la cosa más épica que he hecho. Qué increíble equipo de partos tuve", escribió en su cuenta de Instagram. .

Su beba, a la que nombró Wilder Lea, nació con un peso de 3 kilos y 50 centímetros de largo. En publicaciones posteriores, Wakefield expresó lo doloroso del parto, pero al mismo tiempo lo feliz que se siente al respecto, dejando en claro que su vida cambió por completo.

Danny y Wilder, juntos tras el nacimiento ( Instagram).

"Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo. Dar a luz a mi bebé en casa en el agua fue el final perfecto para un embarazo tan desafiante. Este embarazo me enseñó mucho sobre la confianza en mí mismo, mi cuerpo y mi intuición", manifestó.