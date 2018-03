La masacre ocurrió el 14 de febrero. (Captura)

Autoridades de Florida divulgaron este jueves un video de seguridad que supuestamente muestra al exoficial Scott Peterson, quien fue señalado por el presidente Donald Trump como un "cobarde", sin actuar en el exterior de la escuela en la que tenía lugar la masacre de 17 personas.



El video fue divulgado respondiendo a una decisión judicial del condado de Broward, al que pertenece la ciudad de Parkland (al norte de Miami), tras cuestionamientos sobre la respuesta policial durante el tiroteo del 14 de febrero.



Las imágenes no muestran escenas de la masacre cometida por Nikolas Cruz, de 19 años, con un fusil de asalto AR-15. Pero sí exponen -según autoridades- al oficial Scot Peterson en el exterior del liceo Marjory Stoneman Douglas de Parkland mientras ocurría la masacre. La oficina del comisario del condado de Broward divulgó los clips indicando que estos "hablan por sí solos".

"Saludamos la decisión del tribunal de divulgar el video de las acciones del oficial Scot Peterson", señaló la comisaría en un comunicado. "Sus acciones fueron suficientes para dar lugar a una investigación de asuntos internos".



El video muestra que a las 14H23 (hora en que comenzaban a producirse las primeras llamadas el 911) un hombre se acerca a una pared del Edificio 12 de la escuela y permanece ahí varios minutos. El hombre es identificado como Peterson en el comunicado de la oficina del comisario de Broward.



El 22 de febrero, el comisario Scott Israel había informado que Peterson, quien estaba asignado a la escuela, no había entrado al edificio ni había hecho nada para intentar detener la masacre. El oficial fue inicialmente suspendido pero él renunció.



El presidente Trump luego lo acusó públicamente de haber sido un cobarde y dijo que él habría entrado a la escuela de haber estado en su lugar. Peterson reaccionó a través de un abogado, Joseph DiRuzzo, asegurando que sus acciones respondían a las que requiere el protocolo.



"Las acusaciones de que Peterson era un cobarde y que su actuación, en estas circunstancias, no estuvieron a la altura de los oficiales de policía son evidentemente falsas", dijo el abogado DiRuzzo el 26 de febrero.



Nikolas Cruz fue acusado de 17 cargos de homicidio en primer grado y aún debe fijarse una fecha para su juicio. La fiscalía pedirá la pena de muerte y, este miércoles, una jueza ingresó en su nombre una declaración de "no culpable".