El presidente de Estados Unidos, Joe Biden fue tapa de titulares, por un pequeño pero significativo romántico gesto que tuvo con su esposa Jill, que se volvió viral. Es que cuando el mandatario se dirigía junto a la primera dama al helicóptero que los llevaría a un mitín en el estado de Georgia, este se detuvo durante unos instantes para recoger un diente de león y entregárselo a ella.

El momento fue capturado por todos los periodistas que acompañaban la agenda del jefe de Estado, y rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El matrimonio presidencial se embarcaba en un vuelo a Atlanta, Georgia, donde Biden encabeza un acto político con medidas de distanciamiento social, según reportaron portales estadounidenses.

En el marco del viaje, los Biden también visitaron al ex presidente Jimmy Carter y a su esposa, Rosalynn. A sus 96 años, Carter es el expresidente más longevo de la historia de Estados Unidos y sigue implicado en numerosas actividades filantrópicas, aunque no estuvo en la investidura de Biden en enero porque no estaba vacunado contra el COVID-19. Al acto, los asistentes acudirán en sus vehículos como medida de distanciamiento social, como se hizo durante la campaña presidencial del entonces candidato demócrata.

El viaje de Biden al estado sureño se da luego de oficiar un discurso frente al Congreso de Estados Unidos para marcar los primeros 100 días de su gobierno. “Es hora de hacer crecer la economía de abajo hacia arriba, y del medio hacia afuera”, definió.

En otros pasajes de sus discursos, reconoció el problema que representa el cambio climático y remarcó su voluntad de reducir las emisiones del país generando al mismo tiempo millones de puestos de trabajo.

Asimismo, el mandatario demócrata promocionó el paquete de ayuda recientemente aprobado y pidió a los legisladores que aborden los problemas de violencia armada, infraestructura e inmigración, entre otros temas.