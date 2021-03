El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció hoy que mañana se vacunará contra el coronavirus. "La vacunación es, por supuesto, una elección voluntaria de cada persona, una decisión personal de cada uno", dijo durante una videoconferencia con funcionarios.



"En particular, yo mismo pretendo hacerlo mañana", agregó el presidente ruso de 68 años, según informó la agencia de noticias rusa Sputnik.



Putin no precisó qué vacuna se aplicará de las tres que se han aprobado en Rusia, aunque alguna vez dijo que la Sputnik V, que es de dos dosis, era "la mejor del mundo". La Sputnik V fue inicialmente recibida con escepticismo en el extranjero, pero su fiabilidad y su eficacia mayor al 90% fue validada en febrero por la revista científica The Lancet.

.

Desde entonces, cada vez más países, incluyendo potencias europeas como Alemania, han manifestado su interés en poder contar con la vacuna. El ente regulador europeo (EMA) está examinando si la autoriza, y el ministro de Salud ruso dijo hoy en la videoconferencia con Putin que expertos de ese organismo visitarán Rusia el mes que viene para revisar los ensayos clínicos de la Sputnik V."El 10 de abril, un grupo de expertos de la Agencia Europea de Medicamentos se va a familiarizar (y) revisar los ensayos clínicos que se han realizado en nuestro país", dijo el ministroTambién hoy, el fondo de inversión ruso que financia el desarrollo de esa vacuna (RDIF) dijo que firmó un acuerdo con la biofarmacéutica india Virchow Biotech para la producción de 200 millones de dosis al año de la Sputnik V.

.

"Hoy podemos decir, con confianza, que las vacunas rusas son absolutamente confiables y seguras. Es un éxito total de nuestros científicos y especialistas", opinó. Según el RDIF, la Sputnik V está ahora autorizada en 54 países, cubriendo a 1.400 millones de personas.Moscú quiere diversificar las fuentes de producción para su propia vacuna. Sus capacidades son todavía limitadas y dedicadas prioritariamente al abastecimiento de la población rusa.