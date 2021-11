Peter La Anguila, el joven de 27 años que había sido furor en las redes por su particular baile y que logró más de 52 millones de reproducciones en YouTube, ahora volvió con todo se esplendor con sus videos que publica en la red social TikTok.

Nueve años después de hacerse famoso por el video “El estilo de Peter la Anguila”, Pedro Dayán Milán (su verdadero nombre) sumó 735 mil seguidores en su redes. Asimismo, el joven reveló que vive alejado de los medios y trabaja como panadero en la ciudad de Miami, Florida, donde vive con su familia.

Desde Cuba al mundo, Peter La Anguila había llamado la atención por lo flaco que era; una característica que lo ayudó, sin duda, a moverse con los pasos adecuados para su particular baile.

Tanto en TikTok (@peterlaanguilareal), como de Instagram, el joven sube reels que al poco tiempo de estar en la web ya se hacen virales. La fama de Peter hizo que sus seguidores imitaran sus brillantes pasos y respondan sus videos subiendo filmaciones de ello mismos haciendo el “Peter La Anguila Style”.

Ahora, el nuevo hit de este bailarín cubano es el “Ritmo Pakatum”, el cual consta de un video que se presta mucho para hacer challenges entre usuarios de las redes sociales, quienes se desviven por imitar al Peter.

Los seguidores en TikTok celebraron la vuelta del bailarín y le expresaron todo su cariños a través de emotivos comentarios: “Top 10 regresos más épicos de la historia”, “No te veíamos desde el 2012″, “La leyenda ha vuelto”, “Te vi en 2013 y ahora te vuelvo a ver”, “Recuerdos del 2014, 2015, desbloqueados”, “Usted es una leyenda de Latinoamérica”, “¡Revivió!“, “Pensar que los niños de ahora no conocerán esta leyenda”, reaccionaron los usuarios en TikTok.

Si bien el joven cubano había comenzado a participar de películas, su carrera cinematográfica estuvo, lamentablemente para sus seguidores, colmada de momentos poco felices. La Policía lo había detenido por posesión de drogas.

“Antes todo el mundo estaba a mi lado y ahora nadie me escribe, nadie me dice nada. En la depresión que caí fue cuando me tocó enfrentarme a la realidad, que ya no era tanto Peter La Anguila, sino que me tocaba trabajar…”, había dicho Peter en una entrevista hace algún tiempo.

Sin embargo, toda su mala fama quedó en el pasado y ahora el joven hace buena letra para poder concretar sus sueños: afianzar su relación con sus seguidores y llegar al estrellato de su carrera artística.

El baile de Peter La Anguila