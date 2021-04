El físicoculturista británico de 23 años Ryan Crowley, que se había arrancado el tendón pectoral directamente del hueso durante un sesión de levantamiento de pesas, volvió a hacer ejercicios "livianos" y mostró imágenes de la zona afectada, tras dos semanas desde su operación.

“No se preocupen, estoy definitivamente relajado, pero esto ayudará a mi recuperación. Mi primera vuelta, paso a paso en el gimnasio. Desde el accidente yo estaba muy nervioso, si soy honesto, pero sentado en casa y estar deprimido y no hacer nada no me va a llevar a donde mis sueños quieren llevarme, así que me muerdo la lengua y me concentro”, había escrito en sus redes el deportista que levanta pesas.

Ryan Crowley en los entrenamientos.

A su vez, Crowley comentó que sus "mejores especialistas" le recomendaron en tan poco tiempo como pueda hacer fluir su sangre y bombearla por su cuerpo podra empezar a "entrenar ligeramente", para que su recupercación sea más rápida.

"¡Así que aquí estoy! ¡Conseguir una pequeña bomba de brazo izquierdo! Tuve mucho cuidado con lo que estaba haciendo, ¡y realmente me fatigó después de algunas series extremadamente ligeras!”, afirmó Crowley.

La cirugía, que fue realizada en el Kings College Hospital de Dubai, le costó al jóven fisicoculturista unos 25 mil dólares, que por suerte pudo recolectar rápidamente para comenzar su recuperación, la cual le permita continuar con su carrera de ejercicios extrermos.

El momento en que el físicoculturista se rompió el músculo pectoral levantando pesas

El sábado 20 de marzo a Crowley se le venció el brazo y luego se desgarró el pectoral derecho al intentar levantar un exceso de kilos para sus músculos.

El fisicoculturista con su entrenador en el hospital.

La terrible lesión fue grabada por su entrenador Larry Wheels y luego lo publicó en redes sociales con un mensaje para pedir donaciones, ya que la obra social del deportista no cubría el costo de la cirugía.

.

Por su parte, Crowley escribió: "No puedo creer que haya sucedido, me arranqué completamente el tendón pectoral del hueso, me someteré a una cirugía, rezando para que recupere su forma y no arruine el resto de mi carrera en el culturismo incluso antes de que comience... Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el apoyo, ¡Realmente a todo el mundo! , Si me conoces, sabrás que esto me golpea extremadamente fuerte, ¡pero lo voy a superar y así salgamos del otro lado más fuertes!".

Las fotos que publicó Ryan Crowley en su cuenta oficial de Instagram

IMÁGENES SENSIBLES

Ryan Crowley junto a las enfermeras en el hospital de Dubai.

La cicatriz con los puntos en el pectoral del fisicoculturista.

Ryan Crowley junto a su pareja,