Las autoridades de Wuhan, la ciudad donde se inició la pandemia de coronavirus, planean llevar a cabo testeos masivos a sus 11 millones de habitantes, tras ser detectado un pequeño rebrote en una comunidad residencial, aunque a nivel nacional las cifras de contagios volvieron al mínimo histórico.



El diario oficial Global Times citó a fuentes de la autoridad sanitaria de Wuhan para informar sobre el plan oficial de testeos masivos, que duraría unos diez días, aunque todavía no se ha confirmado ni se revelaron los detalles.



La medida es una respuesta a los temores de la población tras haberse detectado seis nuevos casos en un complejo residencial, informó la agencia de noticias EFE.

Wuhan y la provincia de la que es capital, Hubei, llevaban sin registrar ningún contagio desde el pasado 4 de abril, lo que llevó a esta región -que acumula el 80% de los casos detectados en China y el 97% de las muertes- a rebajar del primer al segundo nivel su alerta sanitaria a principios de este mes.



El gobierno municipal pidió a los diferentes distritos que elaboren planes detallados para implementar esta investigación epidemiológica, que se centrará especialmente en las comunidades con más densidad de población y en las áreas donde la movilidad de los residentes sea mayor.



El subdirector del departamento de biología patogénica de la Universidad de Wuhan, Yang Zhanqiu, recordó que hasta ahora se han realizado pruebas a entre tres y cinco millones de residentes de la séptima ciudad más grande de China: "Wuhan es capaz de hacer pruebas a los otros 6 u 8 millones en diez días".

El portavoz de la Comisión Nacional de Sanidad, Mi Feng, aseguró hoy que la aparición de nuevos casos de contagio a nivel local cuando la epidemia parecía bajo control en China son un "recordatorio" de que no se debe bajar la guardia en las tareas de prevención contra la enfermedad, informó la agencia de noticias EFE.



En tanto, más de 107 millones de estudiantes chinos retornaron a clases, lo que supone cerca del 40% del total, mientras que solo cinco provincias de las 34 divisiones administrativas del país no han vuelto a la actividad en las universidades, informó hoy el Ministerio de Educación chino.



El director del grupo para el control de la epidemia del Ministerio de Educación, Wang Dengfeng, explicó que casi 3 millones de los estudiantes comenzaron las clases son universitarios, pertenecientes a 26 provincias del país, excepto las de Hebei (noreste), Shandong (este), Hubei (centro), Heilongjiang (noreste) y la municipalidad de Pekín, donde aún no se ha vuelto a las aulas en las universidades.

Más de 31 millones de alumnos regresaron a clase en las escuelas de enseñanza secundaria y casi 44 millones lo hicieron a las de primaria en 21 provincias, mientras que los jardines de infantes han abierto en solo ocho provincias del país.



La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que ha registrado un solo nuevo caso de contagio del coronavirus en todo el país este lunes tras un ligero repunte de nuevos positivos al registrar 17 en la víspera.

Este único caso se le diagnosticó en la provincia septentrional de Mongolia Interior a un viajero procedente del extranjero.



Además, las autoridades sanitarias indicaron que, hasta la pasada medianoche local se dio de alta a 27 pacientes, mientras que el número de aquellos en estado grave aumentó en un caso.