La política migratoria de "tolerancia cero" implementada por el régimen de Donald Trump es capaz de cualquier cosa. Además de enjaular a miles de pibes, una crisis internacional estuvo a punto de desatarse luego de que una joven francesa cruzara por accidente la frontera entre Canadá y Estados Unidos y fuera encarcelada durante 15 días.

"Es ridículo verse en prisión por salir simplemente a correr. Nunca me imaginé tal cosa", contó Cedella Roman, de 19 años, quien fue arrestada en mayo último, pero cuyo caso trascendió en las últimas horas. Es que la joven entró sin darse cuenta a territorio yanqui y, por eso, fue atrapada por las autoridades fronterizas.

En Francia, al conocer la situación, afirmaron que se trató de un "ejemplo absurdo" de la política migratoria aplicada por Trump. El hecho ocurrió en cercanías de White Rock, una localidad del extremo oeste de Canadá. Allí, la estudiante tuvo que correrse del borde de la playa debido a la subida de la marea y entró al estado de Washington, por lo que fue detenida.

Como no tenía ningún tipo de documentación, los uniformados no aceptaron sus explicaciones y la transfirieron a un centro de detención junto al aeropuerto de Tacoma, en Seattle, a unos 200 kilómetros al sur de su lugar de detención.

Sus peores semanas

"Cuando me llevaron a la prisión, con esposas y un vehículo con rejas, me sentí como una criminal", recordó. Allí pasó 15 días, debido a que las autoridades yanquis le pidieron a Canadá que comprobase la identidad de la joven, quien había ido al país norteamericano para visitar a su madre y para aprender inglés.

Como el trámite se demoró, Roman permaneció 15 días tras las rejas. "El primer día fue muy duro. La primera semana se me hizo pesada, pero intenté relativizarlo. No tenía mucho de qué quejarme si me comparaba con lo que ellos vivían. Al final, yo pasé encerrada dos semanas y ellos estaban hace meses", señaló, respecto de sus compañeros de celda.

Pese a haber recuperado su libertad y de haber vuelto a Francia, la mujer tiene prohibida la entrada a suelo yanqui.