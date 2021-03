En el marco del Día Internacional de la Mujer un docente se hizo viral durante una clase dictada a través de la plataforma Zoom. El profesor, quien trabaja para la Benemérita Universidad Autónoma de México (BUAP) calificó de “huevonas” a sus alumnas que decidieron faltar el 9 de marzo.

Las jóvenes lo hicieron en el marco de una campaña que rezaba: "El 9, ninguna se mueve”. En las imágenes se puede apreciar como el hombre preguntó "¿por qué hay tan pocos estudiantes conectados a su clase virtual?".

A lo que uno de los presentes responde que la ausencia se debía a que muchas chicas se habían sumado al movimiento de mujeres: “Lo que pasa es que nuestras compañeras hoy decidieron no entrar a clase como método de protesta por el Día Internacional de la Mujer”, dijo el estudiante.

.

“No me estén jodiendo las pelotas con eso. La forma de defender a la mujer es trabajando, no jodan con eso. No me jodan las pelotas”, criticó el trabajador de la BUAP. “La forma de defender a una mujer es integrada, como está, polivalente, chingona, empoderada, siendo la más fregona del mundo, no siendo huevonas, perdónenme”, dijo.

“La forma de proteger a la mujer es trabajando como siempre lo han hecho, más que cualquiera. Y la mujer trabaja más que cualquiera, cuida niños, va al súper, trabaja, es la más chingona”, precisó energico el docente.

“¿Por qué es el Día de la Mujer no se van a conectar? Perdóneme, la forma de proteger a la mujer es trabajando más, como siempre lo han hecho… me las voy a enchipotlar, qué bueno que me dijiste que no se conectan, me los estoy saboreando”, culminó iracundo.