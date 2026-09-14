A 20 días de las elecciones en Brasil, entre Lula y Flávio Bolsonaro quién gana según las últimas encuestas

El candidato opositor Flávio Bolsonaro alcanzó un 42% de intención de voto frente al 40% del actual mandatario Luiz Inácio "Lula" da Silva en la medición para un eventual balotaje.

La encuesta, realizada por la consultora Quaest a tres semanas de los comicios presidenciales, confirmó una situación de empate técnico dado el margen de error del sondeo. En paralelo, AtlasInte alcanzó una estadística similar.

La primera vuelta y la evolución de los candidatos

De cara a la primera vuelta electoral, Lula mantiene la delantera con un 36% del apoyo de los electores, mientras que el senador Bolsonaro cosecha el 31%.

A pesar de esa ventaja inicial del presidente en la contienda general, la brecha entre ambos aspirantes se recortó dos puntos respecto de las mediciones de la semana previa.

El avance de las encuestas refleja una progresiva polarización entre el oficialismo y el sector liberal-conservador. La preferencia del electorado muestra un terreno fuertemente disputado entre ambas figuras políticas para la definición presidencial.

Factores clave y el marco de la campaña

El escenario político de las elecciones en Brasil transcurre en medio del impacto generado por causas de impacto institucional y el debate por la situación socioeconómica. La medición abarcó un relevamiento de 2.004 entrevistas presenciales en todo el territorio nacional entre el 10 y el 13 de septiembre.

Frente al avance del opositor en las proyecciones para el balotaje, la estrategia del oficialismo busca consolidar la base de votos en la región del Nordeste de Brasil. En tanto, la oposición procura sumar apoyos entre los votantes indecisos y los simpatizantes de terceras fuerzas para forzar un cambio de gobierno.