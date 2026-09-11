A 25 años de los atentados, Nueva York recordó a las víctimas con un show de 2.977 drones

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre, la ciudad de Nueva York llevó a cabo un emotivo homenaje con un espectáculo, que incluyó a 2.977 drones que iluminaron el cielo y recrearon las Torres Gemelas.

La intervención se realizó sobre el puerto de la ciudad y utilizó una luz por cada una de las 2.977 víctimas de los ataques contra Estados Unidos, que además dejó miles de heridos.

El proyecto fue denominado "2.977 luces sobre el puerto de Nueva York" y tuvo como protagonistas a drones que se elevaron de manera coordinada hasta reconstruir la silueta de los edificios del antiguo World Trade Center.

Emocionante homenaje

La iniciativa reunió a artistas, productores, familiares de las víctimas, sobrevivientes y miembros de las fuerzas de emergencia que participaron de las tareas posteriores a los atentados.

La puesta buscó mantener viva la memoria de quienes fallecieron aquel día y, al mismo tiempo, representar cada una de las pérdidas de manera individual a través de las 2.977 luces desplegadas en el cielo.

Emotivo recuerdo a las víctimas de los atentados (X).

Entre quienes participaron del proyecto estuvo Tim Brown, ex bombero y primer respondedor, quien colaboró con el diseño para recordar a las víctimas y a los 343 integrantes del Departamento de Bomberos de Nueva York, que murieron durante los ataques.

También formó parte de la iniciativa Terry Strada, presidenta de 9/11 Families United y viuda de Tom Strada, además de otros familiares y personas directamente vinculadas con la tragedia.

Las Torres Gemelas se dibujaron en el cielo de Nueva York (X).

El director creativo y productor ejecutivo, Addison Mehr, señaló que el objetivo fue reconocer cada pérdida dentro de la historia y la memoria colectiva del 11-S, motivo por el cual se utilizó el número exacto de víctimas.

La imagen de las Torres Gemelas formadas nuevamente sobre el cielo neoyorquino se convirtió así en uno de los homenajes realizados, al cumplirse un cuarto de siglo de los atentados que marcaron a Estados Unidos.