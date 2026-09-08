A 25 años del atentado a las Torres Gemelas: ¿a qué le temen en Estados Unidos?

A un cuarto de siglo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, la población de Estados Unidos considera al terrorismo interno como una amenaza superior a un posible ataque extranjero.

Asó lo reveló un sondeo elaborado por Reuters/Ipsos entre el 28 y el 31 de agosto.

Esta encuesta demostró que el 33% de los estadounidenses identifica al "terrorismo interno" como el principal peligro para la seguridad de una persona promedio. En tanto, el terrorismo internacional fue señalado únicamente por el 20% de los participantes.

No obstante, al considerar las amenazas que enfrentan los norteamericanos en su vida cotidiana, los eventos de violencia aleatoria, categoría que abarca los tiroteos masivos, fueron consideradas como una de las primeras inquietudes para el 42% de los encuestados.

Los tiroteos son uno de los principales temores de los estadounidenses.

Los resultados reflejan un giro respecto de las mediciones realizadas por la misma consultora en 2013. En aquel entonces, el terrorismo interno preocupaba solo al 21% de los ciudadanos, mientras que las amenazas extranjeras alcanzaban el 28% y los episodios de violencia fortuita concentraban el 51%.

La brecha de opinión se acentúa al indagar en las agresiones impulsadas por factores ideológicos. Frente a este supuesto, un 61% de los consultados ubicó a las facciones extremistas locales como el peligro predominante, relegando a las organizaciones internacionales al 34%.

A pesar de la evolución en las prioridades de seguridad y amenazas latentes, el recuerdo de la ofensiva ejecutada por Al Qaeda en 2001 conserva su impacto. Seis de cada diez estadounidenses manifestó que piensa frecuentemente sobre los hechos ocurridos en Nueva York y Washington, e igual porcentaje aseguró que respaldaría una acción militar punitiva ante un ataque de gran escala en el futuro.

Asimismo, la gestión posterior a los atentados por parte del gobierno de George Bush para prevenir otros ataques dentro del territorio fue calificada de manera positiva por el 60% de los encuestados.

Además, un 75% afirmó que el 11 de septiembre ejerció una influencia determinante en la dinámica del país, cifra que supera al 41% de adhesión registrado al evaluar el impacto de la crisis bancaria y bursátil de 2007-2009.

En tanto, el respaldo ciudadano a las intervenciones militares en el exterior decayó considerablemente. Un 48% de los encuestados sostuvo que las operaciones en Afganistán carecieron de justificación válida, frente a un 21% que las respaldó.

En el caso del conflicto bélico en Irak, el rechazo ascendió al 51%, contra un 21% de valoraciones favorables. La tendencia crítica también se refleja en los enfrentamientos más recientes: la confrontación con Irán iniciada hace meses solo recibe la aprobación del 25% de la sociedad, mientras que un 54% sostiene que no fue una medida justificada.

En materia de seguridad, el 71% de los votantes demócratas y el 75% de los republicanos validaron los controles vigentes en los aeropuertos, aun considerando las demoras que generan.

Por el contrario, la iniciativa del presidente Donald Trump para transferir la gestión de la seguridad aeroportuaria a empresas contratistas privadas solo obtuvo un 23% de apoyo, frente al 48% de rechazo.

A su vez, las prácticas de vigilancia gubernamental dentro del territorio nacional mostraron una fuerte oposición: el 65% se manifestó en contra de que los organismos de inteligencia intercepten comunicaciones electrónicas privadas sin orden judicial previa, disposición que caducó en junio y cuyo restablecimiento fue solicitado al Congreso por la Casa Blanca.