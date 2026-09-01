Crimen de Tupac Shakur: 30 años después condenaron al instigador del ataque

En un fallo histórico que cierra casi tres décadas de impunidad en la cultura del hip hop mundial, la Justicia de Las Vegas declaró culpable a Duane "Keffe D" Davis por el asesinato en primer grado de Tupac Shakur.

El veredicto de culpabilidad, dictado por un jurado tras menos de tres horas de deliberación, llegó gracias a las contundentes revelaciones que el propio acusado realizó durante años ante la prensa, en documentales y hasta en sus memorias.

Davis, de 63 años, fue condenado por el uso de un arma mortal en el tiroteo ejecutado el 7 de septiembre de 1996 cerca del Strip de Las Vegas. Aunque no apretó el gatillo, las leyes del estado de Nevada consideran penalmente responsable a quien auxilie u organice un crimen.

Tupac, un referente del Hip-Hop en el mundo.

Según la fiscalía, "Keffe D" fue el cerebro que consiguió el arma y coordinó la emboscada como represalia tras una pelea previa en el hotel MGM Grand entre el entorno del músico y su sobrino, Orlando "Baby Lane" Anderson.

El autoinculpamiento y la trampa de la fama

Durante cerca de 30 años, el caso permaneció estancado debido al silencio de los testigos, la muerte de otros sospechosos y la falta de pruebas físicas concluyentes.

Sin embargo, la causa dio un giro decisivo cuando Davis comenzó a romper el pacto de silencio en entrevistas periodísticas, producciones audiovisuales y en su libro "Compton Street Legend" (2019), donde detalló cómo le entregó la pistola al ejecutor ubicado en el asiento trasero de un Cadillac blanco.

La estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Michael Sanft, intentó instalar la idea de que los relatos del acusado respondían a una estrategia de farsa comercial para ganar dinero y notoriedad mediática.

Pese a esa postura, el jurado avaló la postura del fiscal principal adjunto, Binu Palal, quien sostuvo que los hechos esenciales de sus confesiones permanecieron inalterables a lo largo del tiempo.

Prisión preventiva y la pena que se viene

Inmediatamente después de la lectura del fallo, la jueza Carli Kierny ordenó que Duane Davis permanezca detenido sin derecho a fianza. Tras la resolución, el acusado solicitó la devolución de sus pertenencias personales y adelantó que apelará el veredicto.

La sentencia definitiva se dará a conocer el próximo 13 de octubre, fecha en la que el instigador del crimen del ícono del hip hop podría ser condenado a cadena perpetua.



