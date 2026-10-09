A días del balotaje, Flávio Bolsonaro le declaró la "guerra" al crimen organizado y prometió no cortar un programa social clave

El candidato a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, anunció que impulsará una ofensiva contra el crimen organizado si gana las elecciones del próximo 25 de octubre.

Entre sus principales propuestas, el dirigente planteó endurecer las penas, reforzar los controles penitenciarios y combatir a las principales facciones delictivas. Además, anticipó que buscará implementar nuevas herramientas para enfrentar la creciente inseguridad.

El candidato presidencial brasileño prometió endurecer las políticas de seguridad y combatir a las principales organizaciones delictivas del país.

Flávio Bolsonaro declaró la guerra al crimen organizado: las medidas

Durante el encuentro, realizado en Ilha Itanhangá, en el barrio de Barra da Tijuca, Bolsonaro apuntó directamente contra Comando Vermelho, el Primer Comando de la Capital (PCC) y las milicias.

El dirigente calificó a estas organizaciones como narcoterroristas y aseguró que su propuesta contempla una actuación coordinada para combatirlas en Río de Janeiro, São Paulo y otras regiones brasileñas.

Las favelas de Brasil enfrentan importantes desafíos de seguridad debido a la presencia de facciones criminales que disputan el control de distintos territorios.

Entre sus principales propuestas figura clasificar a las facciones como organizaciones narcoterroristas, una medida que permitiría impulsar nuevas herramientas legales para perseguir sus actividades.

También plantea bloquear bienes vinculados con las estructuras criminales, combatir el lavado de dinero y fortalecer la cooperación entre las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales.

Su programa incluye mayores inversiones en inteligencia, tecnología, equipamiento policial y recuperación de territorios controlados por grupos delictivos.

Además, propone construir nuevos establecimientos penitenciarios federales, endurecer las penas y reducir la edad de imputabilidad penal.

Las fuerzas de seguridad brasileñas realizan procedimientos para combatir el narcotráfico y desarticular las redes delictivas que operan en distintas regiones del país.

Sus declaraciones se producen en plena campaña hacia la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, en la que competirá contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

En este contexto, la seguridad pública se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña, especialmente por el avance de las organizaciones criminales y su creciente influencia en distintas regiones de Brasil.

De hecho, la problemática representa uno de los principales desafíos para el próximo gobierno y ocupa un lugar destacado en las plataformas electorales de ambos candidatos.

Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC) figuran entre las principales facciones señaladas por Flávio Bolsonaro en su propuesta de endurecer la lucha contra la delincuencia.

Durante el mismo encuentro, Bolsonaro también cuestionó al gobierno de Lula por su política de subsidios al combustible, particularmente al diésel.

Asimismo, negó que pretenda privatizar Petrobras y aseguró que mantendrá los programas sociales si llega a la Presidencia.

En ese sentido, prometió conservar Bolsa Família y mejorar Farmácia Popular, incorporando entregas domiciliarias de medicamentos y recordatorios digitales para los pacientes.