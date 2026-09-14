A pesar de las advertencias, Trump y China no frenan la carrera por la IA

La conversación global respecto a los avances de la inteligencia artificial alcanzó un nuevo pico de tensión geopolítica. Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el Gobierno de China coincidieron en rechazar un freno a la carrera tecnológica y reafirmaron sus estrategias de liderazgo sobre la IA.

Se trata de una coincidencia alarmante, frente a los severos avisos formulados por los principales referentes de la industria tecnológica estadounidense. Los magnates señalaron los riesgos de los modelos avanzados de IA y instaron a la necesidad de postergar el ritmo de su desarrollo.

Toda la controversia escaló a partir de la publicación de un ensayo titulado "We Must Pace the Frontier" (Debemos moderar el ritmo en la frontera de la IA), escrito por Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic PBC.

En el texto, el ejecutivo propuso ganar un margen de 1 a 2 años para adecuar las salvaguardas de seguridad, postura que recibió el respaldo del CEO de OpenAI, Sam Altman -quien apoyó la idea de dar acceso a evaluadores independientes-, y de Elon Musk.

La respuesta de Donald Trump a los líderes de las empresas tecnológicas





Ante los reclamos de esos directivos del sector para moderar el avance técnico de las plataformas de vanguardia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su red social Truth Social para ratificar la hegemonía de su país en la materia y desestimar las advertencias de los empresarios.

"El único control o 'salvaguarda' que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y EE. UU. cuenta con ello de sobra!", escribió el mandatario.

En la misma publicación, el líder republicano apuntó contra el titular de Anthropic y acusó la existencia de sectores que buscan perjudicar el avance de la infraestructura tecnológica norteamericana.

"La Administración Trump ha impedido que la 'gente' de la IA haga 'cosas' malas o potencialmente perjudiciales -como Dario (¡de Anthropic!), que ahora pretende ser un 'angelito perfecto'-, ¡y seguiremos haciéndolo!", disparó.

En el mismo posteo, el republicano aseguró: "¡Ya disponemos de un enorme poder PENAL y REGULADOR sobre estas empresas! Existe una conspiración ENFERMIZA contra la IA y los centros de datos, y el único que se alegra de ello es China".

"¡QUIEN GANE LA CARRERA DE LA IA, GANA! Llevamos ventaja sobre China y sobre todos los demás, y seguiremos haciéndolo. ¡Que se anden con cuidado los teóricos de la conspiración, los autores de actos de traición, los traidores y los filtradores! ¡Gracias por su atención a este asunto!", manifestó Trump.

La postura del Gobierno chino frente a los reclamos desde EE.UU.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China cuestionó la narrativa impulsada por los ejecutivos estadounidenses, quienes habían alertado que un eventual liderazgo del gigante asiático representaría un riesgo para la seguridad nacional de Washington.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Beijing, el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, señaló que los países deben promover un desarrollo tecnológico "abierto, inclusivo, universalmente beneficioso y ético".

"El alarmismo, la confrontación y la competencia despiadada solo perturbarán el proceso de gobernanza mundial de la IA y no beneficiarán a nadie", enfatizó el vocero oficial.

Aunque el funcionario chino no respondió directamente a las propuestas de someter las empresas a auditorías independientes, desde Beijing advirtieron que los discursos en torno a la seguridad de la inteligencia artificial buscan justificar el establecimiento de nuevas restricciones y sanciones comerciales contra la industria tecnológica del país asiático.



