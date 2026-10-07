A tres años del ataque de Hamás: Temor en Israel por nuevas amenazas

En la víspera del tercer aniversario del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, Israel elevó ayer el nivel de alerta de su ejército y advirtió que la población de Gaza podría enfrentar consecuencias si sus tropas son atacadas durante esta jornada.

La instrucción fue emitida este martes por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, a partir de reportes de inteligencia sobre posibles operaciones del movimiento terrorista islamista en el enclave palestino.

El organismo también informó que existía información sobre "las intenciones de Hamas de intentar realizar ataques y operaciones terroristas" en la Franja durante la fecha conmemorativa.

"Si nuestras fuerzas sufren daños, quienes pagarán un alto precio serán Hamas y la población de Gaza, de una forma desproporcionada", señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Temores tras el vuelo de FlyDubai y las advertencias ignoradas sobre Hamas





El nuevo aniversario encuentra a la sociedad israelí otra vez convulsionada por temores sobre su seguridad, con un reciente intento terrorista a bordo del vuelo de FZ1073 de la compañía aérea Flydubai perteneciente a los Emiratos Árabes Unidos.

El piloto del avión, el indio Smit Machchhar, fue apuñalado por su copiloto, Haman al Hammani, en pleno vuelo el pasado 30 de septiembre con la intención de estrellar la aeronave en territorio de la nación judía con sus 174 pasajeros a bordo, en su mayoría israelíes. Aunque todavía está en curso una investigación policial, el gobierno difundió información que asocia al atacante con un ideario terrorista antiisraelí.

El capitán Smit Machchhar de la aerolínea Flydubai fue atacado a traición mientras volaba hacia Tel Aviv.

Con todo, los datos más recientes apuntan a que habría sido "un lobo solitario" sin conexiones con alguna agrupación fundamentalista. El episodio hizo crecer la controversia en Israel sobre las fallas que permitieron que accediera a la cabina del avión pese a sus antecedentes de presunta radicalización.

Es el mismo debate que todavía se agita sobre la actuación del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien la oposición acusa de haber descuidado la seguridad de su país hace tres años.

Recientemente, una investigación informó que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, había advertido personalmente a Netanyahu diez días antes de los ataques del 7 de octubre de que Hamas preparaba una gran operación militar.

Según indicó el diario Haaretz, Netanyahu restó importancia a la alerta y no informó a sus jefes de seguridad. El primer ministro negó categóricamente la veracidad del informe y anunció que demandaría al periódico por difamación.

El ataque que desató la ofensiva israelí en Gaza





El atentado del 7 de octubre transformó la historia contemporánea de Medio Oriente y desató un conflicto regional de gran escala que todavía no concluyó. La incursión, considerada la jornada más letal para el pueblo judío desde el Holocausto, dejó un saldo original de 1.219 personas asesinadas y más de 250 civiles secuestrados.

El ataque desencadenó una ofensiva demoledora de Israel sobre la Franja de Gaza, desde donde partieron los terroristas de Hamas, que dejó al menos 67.000 muertos, en su mayoría civiles, según datos palestinos que las Naciones Unidas considera fiables.

En Kfar Aza, un kibutz pequeño localizado a unos tres kilómetros de Gaza, donde murieron al menos 62 vecinos y 19 fueron tomados como rehenes, será un lugar emblemático del ataque durante la conmemoración de hoy, tal como se vio en anteriores homenajes con un minuto de silencio en el lugar.

Desde allí, a las 6.29 de la mañana del 7 de octubre de 2023, Hamas comenzó a lanzar miles de cohetes y desbordó el sistema de defensa antiaérea de Israel.

Al amparo de ese ataque aéreo se produjo la principal ofensiva del grupo terrorista, una invasión de miles de asaltantes que cruzaron la valla que separa Gaza de las ciudades fronterizas y de decenas de comunidades agrícolas diminutas.

Allí mataron a residentes en sus casas, asesinaron a jóvenes en un festival de música e invadieron bases militares israelíes. Un Israel conmocionado se movilizó para emprender su respuesta militar que, tras varios meses, acabó reduciendo a escombros una buena parte de la Franja de Gaza, en medio de fuertes protestas de la comunidad internacional por considerarla desproporcionada.