Además de Lula y Bolsonaro: las otras fuerzas que buscan llegar a la presidencia en Brasil

Este domingo más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar en las elecciones generales en las que 13 fórmulas compiten para llegar a la presidencia.

Los principales binomios son los de Luiz Inácio Lula da Silva y Geraldo Alckmin, que van por la reelección, y el de Flávio Bolsonaro y Alfredo Gaspar.

Otras fórmulas son la de Ronaldo Caiado-Gilberto Kassab, identificada con una propuesta de centro-derecha, y Renan Santos-Aroldo Medina, que se presenta por fuera de la política tradicional. También participan Romeu Zema-Eduardo Girão y Augusto Cury-Júlio Delgado.

Como una propuesta de izquierda se presenta Samara Martins-Raquel Brício, mientras que el Partido Comunista Brasileño impulsa el binomio Edmilson Costa-Cleusa Santos.

La oferta electoral se completa con Clariana Barão-Fabiana Torquato, por Democracia Cristiana; Hertz Dias-Vanessa Portugal, en representación de los afrobrasileños; Rui Costa Pimenta-Antônio Carlos, otra propuesta que se presenta como antisistema; y Wilson Grassi-Suêd Haidar, con una plataforma centrada en la defensa de los animales. En el tramo final de la campaña también se inscribió la fórmula de Pablo Marçal-Leonardo Avalanche.

Si ninguno de los candidatos presidenciales obtiene la mayoría necesaria, los brasileños volverán a las urnas el domingo 25 de octubre para definir al presidente en una segunda vuelta.

Asimismo, este domingo también se elegirán 27 gobernadores, 54 senadores, 513 diputados federales y diputados estatales y distritales.

Un operativo electoral de gran escala y con observadores internacionales

El Tribunal Superior Electoral (TSE) organizó una capacitación para los observadores internacionales que acompañarán el proceso en todo el país, tanto en los grandes centros urbanos como en comunidades remotas de la Amazonía.

Durante el seminario del Programa de Invitados Internacionales, que funciona desde 2010, la jueza Renata Gil recalcó que detrás de una elección de esta magnitud existe un amplio operativo que involucra tecnología, seguridad y logística. "El papel de la Justicia Electoral es preparar este entorno para que cada brasileño y cada brasileña pueda participar en el proceso con libertad, seguridad y, principalmente, igualdad", subrayó.

El Programa de Invitados Internacionales busca mostrar a representantes de otros países cómo se organiza, planifica y ejecuta el proceso electoral en Brasil. Para estos comicios fueron acreditados representantes de la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes, el Parlamento del Mercosur y la Red de Órganos Jurisdiccionales y de Administración Electoral de los Países de Lengua Portuguesa (Rojae/CPLP). También se inscribieron integrantes de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter.