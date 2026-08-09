Adolescente disfrazado de payaso mató a un hombre a puñaladas mientras esperaba el colectivo: piden juzgarlo como adulto

Un hombre fue asesinado a puñaladas mientras esperaba el colectivo y por el crimen fue detenido un adolescente de 15 años que estaba disfrazado de payaso al momento del ataque.

El impactante asesinato ocurrió en Illinois, Estados Unidos, y la víctima fue identificado como John Wesley Allen, de 78 años, quien sufrió múltiples lesiones cortantes y murió en medio de la calle. Los investigadores sostienen que fue un ataque aleatorio.

El sospechoso no fue identificado públicamente por ser menor de edad y la Policía Estatal de Illinois informó que fue detenido en una casa después del crimen.

Además, según informó el medio The Sun, la Fiscalía del condado de St. Clair solicitó que sea juzgado como adulto por un cargo de homicidio en primer grado. Mientras se define esa situación, el caso continúa bajo el régimen de la legislación juvenil de Illinois.

Cómo fue el asesinato

El brutal crimen ocurrió cerca de las 22 del lunes cuando la Policía de East St. Louis recibió una alerta sobre un cuerpo tendido en una calle de un barrio residencial ubicado al este de la Interestatal 255.

Antes de que los efectivos encontraran a Allen, una cámara de seguridad había filmado al sospechoso a unas tres cuadras del lugar. Las imágenes muestran a una persona vestida con un traje de payaso negro y rojo, con parte del rostro cubierto.

El joven se acercó a una cámara instalada en una casa y susurró una frase que alarmó a los vecinos: "I'm looking for you", que significa "te estoy buscando".

Quién era la víctima

John Wesley Allen tenía 78 años, era veterano de la Marina estadounidense y se había jubilado después de trabajar durante más de 35 años como chofer de colectivos. Vivía en un complejo de casas para adultos mayores.

John Wesley Allen tenía 78 años y era veterano de la Marina.

El lunes había ido al hospital de la Administración de Veteranos para realizarse un chequeo médico y después tenía previsto visitar a su hermana, que vive cerca del lugar donde fue asesinado.

La familia pudo identificarlo por la pulsera que todavía llevaba puesta cuando encontraron su cuerpo. "Es la mejor persona que alguien se llevó", dijo su hermana Marie Stanford. También aseveró que no conocía al atacante.