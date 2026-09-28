Al menos 14 muertos y 57 heridos por ataques de Rusia en Ucrania

Al menos 14 personas murieron y otras 57 resultaron heridas durante las últimas 24 horas por ataques rusos contra distintas regiones de Ucrania, según el último balance difundido por las autoridades de Kiev.

Los bombardeos afectaron varias zonas ucranianas y provocaron víctimas civiles, además de daños en viviendas, edificios e infraestructura. Al mismo tiempo, continuaron los enfrentamientos con las fuerzas rusas en distintos sectores del frente.

La región de Járkov concentró la mayor cantidad de víctimas, con nueve fallecidos y 37 heridos, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales. Entre los heridos hay menores de edad.

Video: Rusia atacó con un dron la Academia de las Ciencias de Ucrania y hay al menos un muerto





También se registraron víctimas en Donetsk, Zaporiyia y Jersón, donde se produjeron ataques con drones, bombardeos y otros medios. Durante la noche y la madrugada, las fuerzas rusas continuaron utilizando vehículos aéreos no tripulados contra diferentes puntos del territorio ucraniano.

Los ataques provocaron daños en edificios residenciales, viviendas particulares, vehículos e infraestructura. Los servicios de emergencia trabajaron en las zonas afectadas para rescatar a las víctimas, controlar incendios y retirar los escombros.

Un dron impactó contra la Academia de las Ciencias en Kiev





Uno de los ataques tuvo como escenario el centro de Kiev, donde un dron ruso impactó contra la sede de la Academia de las Ciencias de Ucrania. El hecho dejó al menos un muerto y tres heridos, según informó en Telegram el alcalde de la capital, Vitali Klichkó.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también se refirió al ataque a través de sus redes sociales: "Hay en marcha una operación de rescate: los equipos están apagando el fuego y buscando a gente que pueda estar atrapada dentro".

El edificio se encuentra en una de las zonas más céntricas de Kiev, sobre la misma calle donde están la Ópera Nacional y la sede central del Servicio de Seguridad de Ucrania. Este último edificio ya había sido atacado directamente con un dron el pasado 4 de septiembre.

Videos difundidos en redes sociales muestran a personas asomadas a las ventanas mientras una densa columna de humo negro y llamas envolvía parte del histórico inmueble.

Antes del impacto, la Fuerza Aérea ucraniana había emitido una alerta para Kiev y advertido sobre la presencia de "drones que se dirigían hacia la ciudad". Según las autoridades de Ucrania, entre los objetivos alcanzados durante los ataques se encontraban sitios culturales, edificios gubernamentales y escuelas.

El ataque contra la Academia de las Ciencias ocurrió después de un fin de semana marcado por explosiones en la capital. Kiev es blanco de ataques con drones de manera recurrente, tanto durante la noche como durante el día.

Víctimas en Kiev, Dnipro y otras ciudades





Zelenski señaló que los últimos ataques atribuidos a Rusia en Kiev, Dnipro y "otras ciudades y regiones" provocaron víctimas mortales, aunque no precisó en ese momento la cantidad de fallecidos.

Según el mandatario, además de la Academia Nacional de Ciencias, fueron alcanzadas una empresa farmacéutica y varias gasolineras en Kiev. En Dnipro, los ataques afectaron un centro de negocios, mientras que en otras zonas se registraron daños en "infraestructura civil, comercial y de comunicaciones".

De acuerdo con Ukrainska Pravda, tres personas murieron en el ataque contra Dnipro y al menos otras doce resultaron heridas.

A esto se suma una persona fallecida en un ataque en Sinelnikovo, en la región de Dnipropetrovsk, según informó la administración militar regional.

Continúan los ataques mientras sigue la guerra





El nuevo balance se conoce mientras Rusia mantiene sus operaciones militares en el este de Ucrania y Kiev continúa reclamando a sus aliados occidentales un mayor respaldo militar y sistemas adicionales de defensa aérea.

En los últimos meses, los ataques contra ciudades y localidades alejadas de la línea del frente se intensificaron mediante el uso de drones y misiles.

Ucrania, por su parte, mantiene ataques contra objetivos militares, energéticos y logísticos situados dentro del territorio ruso.

La guerra comenzó con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022 y continúa sin un acuerdo de alto el fuego. Mientras persisten las operaciones militares, también siguen los esfuerzos diplomáticos internacionales destinados a avanzar hacia una negociación.



