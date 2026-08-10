Al menos 111 muertos y 380 heridos por el terremoto en Colombia

Un devastador terremoto en Colombia de magnitud 7,4 sacudió este lunes una amplia región del país, dejando hasta el momento 111 muertos y 380 heridos.

El sismo, catalogado por el Servicio Geológico Colombiano como el de mayor magnitud registrado en la última década, tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros.

Varios departamentos afectados y hospitales colapsados

Las víctimas mortales se concentran principalmente en el centro-oeste y suroeste del país. En el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó un trágico balance: "En el departamento del Valle del Cauca, sin Cali, tenemos más o menos 27 personas fallecidas. Lo más doloroso, tres niños en Calima El Darién".

La mandataria departamental alertó además sobre la crítica situación en la capital del departamento: "Una parte del Hospital Universitario de Cali se derrumbó y hay al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos debajo de los escombros".

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reportó al menos 19 estructuras colapsadas con personas atrapadas en la ciudad, solicitando la intervención inmediata de equipos de rescate.

La sacudida provocó escenas de pánico en la población local. Jorge Moncayo, un taxista caleño de 64 años, relató a la agencia AP: "Tembló toda mi casa... nunca me ha tocado un temblor tan fuerte. Vi columnas de polvo elevarse por toda la ciudad desde mi casa mientras los edificios se derrumbaban".

En la capital chocoana, la gobernadora Nubia Córdoba indicó que en Quibdó se registran heridos y graves daños en edificaciones. El movimiento telúrico causó la evacuación de miles de ciudadanos en la capital Bogotá, así como en Medellín, Manizales y Pereira.

Respuesta del Gobierno y suspensión de vuelos

Ante la magnitud del evento sísmico, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó la activación del Comité Nacional para el Manejo de Desastres para coordinar la respuesta estatal.

El mandatario anunció que viajará a Pereira, donde se reportaron severas afectaciones en la infraestructura urbana y en la cubierta del terminal aéreo.

Debido a los daños provocados por el terremoto, la Aeronáutica Civil confirmó la suspensión de las operaciones aéreas en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura con el fin de evaluar las condiciones estructurales de las pistas y terminales.