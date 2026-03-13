Alemania descarta cualquier intervención armada en el conflicto iraní

En el marco de su gira oficial por Noruega, el canciller federal Friedrich Merz fijó este viernes la postura oficial de Alemania ante la escalada de tensiones en Medio Oriente.

El mandatario fue tajante al desvincular a su país de cualquier tipo de confrontación bélica directa con Teherán.



"Alemania no participa en la guerra contra Irán y no desea formar parte de ella", sentenció el jefe de Estado durante una comparecencia ante los medios.

La definición de Merz surgió en una rueda de prensa compartida con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

Al ser consultado sobre la posibilidad de desplegar una coalición militar internacional para custodiar el tránsito de buques comerciales en el estrecho de Ormuz, el canciller desestimó la iniciativa.

Según su visión, no existen elementos actuales que justifiquen el uso de fuerzas armadas para el resguardo de las vías de navegación en esa región.

El dilema del fin de las hostilidades

Para el líder alemán, el escenario actual presenta vacíos estratégicos que impiden visualizar una resolución cercana. Merz subrayó que la gran duda hoy es la fecha de finalización de los combates y el método que se aplicará para lograrlo.

"La incógnita reside en cuándo terminará la guerra y qué estrategia se empleará para ponerle fin", admitió, señalando además que "estas preguntas aún no tienen respuesta".

Contacto con aliados

Berlín mantiene una agenda de trabajo activa con las administraciones de Estados Unidos e Israel para coordinar una salida al conflicto. El canciller insistió en que toda la capacidad operativa y diplomática de su gestión está volcada exclusivamente a detener los enfrentamientos.