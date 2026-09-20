Alemania: la ultraderecha obtuvo otro buen desempeño en elecciones locales y pidió la salida del canciller Merz

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo buenos resultados en los comicios regionales que se llevaron a cabo este domingo y ante el desplome del oficialista CDU exigieron la renuncia del "débil" canciller Friedrich Merz.

"AfD es claramente el nuevo partido del pueblo en Alemania. Hemos superado a la CDU y la gente quiere un cambio político", aseguró Alice Weidel, colíder del AfD.

"La CDU con Friedrich Merz, con un canciller débil, no puede seguir", sostuvo Alice Weidel.

Además, aseveró que Alternativa para Alemania es "el partido del pueblo". "La CDU con Friedrich Merz, con un canciller débil, no puede seguir", insistió la dirigente del partido de extrema derecha.

AfD se impuso en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y la izquierda en Berlín

Según los primeros resultados, AfD fue el partido más votado de nuevo en las elecciones del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental con un 37% de apoyo, mientras que la CDU obtiene solo un 5,5% y es la quinta fuerza política, según precisó por la televisión pública alemana ARD.

En tanto, en Berlín se impone la Izquierda con el 25,3%, seguido de la CDU con el 19,1, la AfD con el 16,2%, los Verdes con el 14,5%, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) con el 12,1% y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) con el 5%).

Alternativa para Alemania (AfD) ya había logrado un resultado histórico el 6 de septiembre en los comicios de Sajonia-Anhalt tras posicionarse en el primer lugar con más del 40% de los votos.

"Es un desastre", reconoció el canciller Merz al analizar los resultados de este domingo. El jefe de gobierno canceló su viaje previsto para la próxima semana a Nueva York para la Asamblea General de la ONU y convocó de urgencia a la cúpula de su partido.