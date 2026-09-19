Alerta en Arabia Saudita por ataques aéreos y explosiones cerca del aeropuerto de Riad

La madrugada del sábado amaneció con una serie de explosiones en la capital de Arabia Saudita, Riad, en las que además se detectó humo cerca del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en un hecho que elevó la tensión regional en medio de la reanudación de los combates en Yemen.

Según FlightRadar24, el aeropuerto experimentó "perturbaciones importantes", con vuelos cancelados y retrasados mientras se evaluaba el alcance del ataque. En tanto, testigos relataron que, poco antes de las 3 del sábado, recibieron la alerta y escucharon dos explosiones, tras lo cual la defensa civil levantó la advertencia media más tarde.

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Los habitantes confirmaron haber visto humo negro y llamas en una zona cercana al aeropuerto. De hecho, un joven dijo que sus ventanas "temblaron" tras la alarma, mientras otro describió el episodio como "aterrador", señalando que la demora en la señal de seguridad aumentó la ansiedad entre la población.

El ataque ocurre en un contexto de escalada militar en Yemen, donde los rebeldes hutíes (respaldados por Irán) avanzaron sobre extensas áreas del país y anunciaron la toma de la costa del mar Rojo, lo que les otorgó control sobre el estratégico estrecho de Bab al-Mandab. Según Kpler, los envíos de crudo saudí a través del estrecho disminuyeron en medio de riesgos para el comercio marítimo internacional.

Dura acusación árabe

Por otra parte, Riad acusó a los hutíes de atacar la ciudad de La Meca, calificando el hecho como un "cobarde ataque terrorista". Los rebeldes rechazaron la acusación y la definieron como una "mentira gastada". En paralelo, dos fuentes hutíes confirmaron la instalación de radares y túneles en los territorios costeros conquistados, y que miembros de la Guardia Revolucionaria iraní visitaron la zona en los últimos días.

La respuesta militar saudí incluyó decenas de ataques aéreos contra posiciones hutíes, aunque sin lograr detener su avance. Según Axios, Arabia Saudita solicitó apoyo militar directo a Estados Unidos, pero Washington rechazó participar en ataques contra los rebeldes.

Aun así, el Departamento de Estado estadounidense aprobó la venta de 48 cazas F-35 por USD 24.300 millones al reino, para reforzar su capacidad de disuasión frente a amenazas presentes y futuras. La decisión se produjo en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que impacta en la seguridad regional y las rutas energéticas globales.

Se acrecienta la guerra en Yemen

La ONU informó que los combates renovados en Yemen desplazaron a más de 112.000 personas y obligaron a casi 3.000 yemeníes a cruzar el mar hacia Djibouti, profundizando una crisis humanitaria que se agrava con cada nuevo episodio de violencia.

El ataque en Riad y la activación de la alerta aérea confirman que la guerra en Yemen vuelve a proyectarse sobre territorio saudí, elevando el riesgo para la población civil e infraestructuras como el aeropuerto. La situación añade presión sobre el Gobierno saudí y los esfuerzos internacionales para contener la escalada en el mar Rojo y el Golfo.



