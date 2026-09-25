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Viernes, 25 de septiembre de 2026

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Alerta inminente por el Súper Niño: anticipan cuándo alcanzará un pico histórico

El fenómeno climático registrará su mayor intensidad en las próximas semanas y analistas prevén que se transformará en uno de los eventos más potentes desde 1950.

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El evento climático conocido como Súper Niño ingresará en su fase de máxima intensidad entre octubre y enero, con proyecciones meteorológicas que anticipan un calentamiento inédito en el Océano Pacífico ecuatorial. 

Los análisis elaborados por el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia advierten que las anomalías térmicas podrían posicionar a este proceso entre los registros más severos de la historia moderna.

Modelos numéricos y proyección de anomalías térmicas

Las evaluaciones técnicas de más de veinte modelos globales coinciden en que la anomalía de temperatura superficial en la cuenca del Pacífico superará los tres grados por encima de los valores promedio. 

Esta convergencia de datos meteorológicos llevó a recalibrar las proyecciones de impacto a escala global para el período 2026-2027.

El reporte del organismo norteamericano precisa que la condición de evento muy fuerte se extenderá de manera ininterrumpida durante los meses de primavera y verano en el hemisferio sur. 

Las estimaciones de los investigadores sostienen además que la actividad del fenómeno podría prolongarse hasta mediados de 2027.

Consecuencias climáticas e impacto en la región

El incremento de la temperatura oceánica alterará la circulación atmosférica global, favoreciendo eventos de precipitación extrema, tormentas recurrentes y reajustes en los patrones térmicos continentales.

Para el hemisferio sur, la persistencia de este marco climático incrementará el riesgo de crecidas en cuencas hídricas clave y el registro de precipitaciones por encima de las medias históricas en zonas productivas.

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