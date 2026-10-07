El imponente amanecer en Marte que captaron desde la NASA

La NASA dio a conocer una serie de imágenes panorámicas que exponen el amanecer marciano con detalles de cómo estaría conformada la superficie planetaria, en la que predominan las formaciones rocosas irregulares y un paisaje grisáceo.

Estas fotografías, recientemente difundidas, fueron tomadas el pasado 11 de agosto a las 8:30 local mediante una cámara que está situada en el interior del rover Curiosity, un vehículo explorador que se encuentra en una expedición en Marte desde 2012.

El vehículo explorador que captó las imágenes de Marte.

Una de las escenas más llamativas en estos descubrimientos fue la ubicación de relieves alargados sobre el horizonte que se extienden durante aproximadamente 16 kilómetros en el sector noroeste del monte Sharp, denominados yardangs.

En estas imágenes, los científicos de la NASA omitieron el paso del ajuste del balance de blancos, lo que permite apreciarlas con el aspecto de la luz matinal del planeta rojo y la distinción de los colores.

Los colores más llamativos de Marte.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que el color grisáceo que aparece en la superficie de los yardangs desentona con el resto de la superficie como consecuencia de la acumulación de cenizas de erupciones volcánicas del pasado.

Además del color diferente al resto de la extensión planetaria, destacan las capas con ángulos extraños que dan la sensación de que los relieves, que fueron conformados por la erosión eólica, parecen estar casi pegados.

Otra de las características que llamaron la atención a los investigadores de la NASA es que la zona analizada por el pequeño vehículo de exploración cuenta con un desnivel acumulado de un kilómetro.