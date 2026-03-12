Mojtaba Jameneí habló por primera vez como líder supremo iraní y lanzó una amenaza: "Vengaremos la sangre de nuestros mártires"

El nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, lanzó una dura amenaza frente al ataque que sufrió una escuela de Irán, en la cual se registraron decenas de víctimas, y sostuvo que "vengaremos la sangre de nuestros mártires". En tanto, pidió mantener el cierre del Estrecho de Ormuz y se comprometió a abrir nuevos frentes en el conflicto de su país con Estados Unidos e Israel.

En su primer mensaje como líder supremo, publicado este jueves en su sitio web oficial, afirmó que se están realizando estudios para abrir otros frentes de batalla donde el enemigo es "vulnerable e inexperto".

El líder asiático añadió que estas medidas se tomarán si la guerra continúa y favorecen los intereses de Irán. Jamenei brindó un discurso en televisión abierta en lo que fue su primera aparición pública tras suceder a su padre, Ali Jamenei (fallecido en el marco de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel).

El ayatollah juró represalias por las agresiones recibidas y ratificó que Teherán mantendrá su postura de respuesta bélica, sentenciando: "Vengaremos la sangre de nuestros mártires", haciendo referencia al ataque a la escuela Shajareh-Tayyebeh en la ciudad sureña de Minab, donde murieron 175 personas, la mayoría niñas.

"Seremos especialmente sensibles respecto a la sangre de nuestros hijos. Por ello, el crimen que el enemigo cometió deliberadamente contra la escuela en Minab, y algunos casos similares, tiene un estatus especial en este proceso de rendición de cuentas", señaló Jamenei.

Exigencias de Irán

Según los medios iraníes, Jamenei exigió a Estados Unidos que retire todas sus bases militares de la región y advirtió que seguirán siendo atacadas.

Mientras sigue la escalada bélica, crecen los temores de una guerra prolongada, ya que las reservas de petróleo liberadas esta semana por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), unas 400 millones de unidades, solo cubrirían 20 días de suministro a través de Ormuz.



