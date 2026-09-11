Aniversario del 11-S: qué dejó, 25 años después, el atentado que cambió el mundo

Fueron apenas 102 minutos, pero alcanzaron para dividir la historia contemporánea en un antes y un después. La mañana del 11 de septiembre de 2001, diecinueve terroristas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales en Estados Unidos. Dos se incrustaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York; un tercero impactó en el Pentágono, y el cuarto se estrelló en un campo de Pensilvania cuando los pasajeros intentaron reducir a los secuestradores. El saldo fue de casi 3.000 muertos y la certeza de que la mayor potencia del planeta también podía ser golpeada en su propio corazón.

Un cuarto de siglo después, el 11-S ya no se cuenta solo como un atentado: se cuenta como el comienzo de una época. Estas son las huellas que todavía deja, veinticinco años más tarde.

La herida que no cierra

Para cientos de familias, el duelo sigue sin punto final. De las 2.753 víctimas que murieron en el World Trade Center, alrededor de 1.099 -un 40%- todavía no fueron identificadas. La Oficina del Médico Forense de Nueva York mantiene desde 2001 lo que definió como una promesa: seguir trabajando "el tiempo que haga falta" hasta ponerle nombre a cada resto recuperado entre los escombros.

Esa tarea, lejos de cerrarse, dio un nuevo paso en agosto de 2026, cuando se identificó a la víctima número 1.654 mediante genealogía genética forense, una técnica de vanguardia aplicada por primera vez sobre restos del atentado. Cada identificación, a esta altura, es una noticia en sí misma: la prueba de que el 11-S no terminó cuando cayó el polvo, sino que sigue ocurriendo, de a un nombre por vez.

Las guerras que desató

La respuesta de Estados Unidos redibujó el mapa del mundo. A las pocas semanas, Washington lanzó la invasión de Afganistán para derrocar al régimen talibán que daba refugio a Al Qaeda, y en 2003 extendió su "guerra contra el terror" a Irak. Fueron dos décadas de conflicto, cientos de miles de muertos y billones de dólares gastados.

El líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, recién fue abatido en 2011, en un operativo en Pakistán. Y el desenlace afgano resultó amargo para Estados Unidos: en 2021, tras la retirada de sus tropas, los talibanes volvieron al poder casi sin resistencia, dejando la sensación de que veinte años de guerra terminaban donde habían empezado.

Guantánamo y el juicio que no llega

En el plano judicial, el 11-S sigue siendo una causa abierta. Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el cerebro de los atentados, permanece detenido en la prisión de Guantánamo desde 2006, sin condena. En 2024 llegó a firmarse un acuerdo de culpabilidad que le permitía evitar la pena de muerte a cambio de cadena perpetua, pero el pacto naufragó entre marchas y contramarchas y fue anulado por una corte de apelaciones en 2025.

El 26 de agosto de 2026, un juez militar fijó finalmente fecha de juicio para junio de 2028, casi 27 años después del ataque. Mohammed será juzgado junto a otros tres acusados de conspirar en el plan. El caso, empantanado durante más de dos décadas en tecnicismos, se convirtió en el símbolo de una justicia que nunca termina de llegar.

El mundo que cambió de raíz

Más allá de las guerras y los tribunales, el 11-S transformó la vida cotidiana. Volar dejó de ser lo que era: los aeropuertos endurecieron sus controles hasta niveles impensados -zapatos, líquidos, escáneres, largas filas de seguridad- y esa lógica se replicó en todo Occidente.

Bajo la bandera de la seguridad nacional, Estados Unidos amplió como nunca antes sus sistemas de vigilancia e inteligencia, en un equilibrio entre protección y libertades individuales que todavía se discute. El atentado, en los hechos, inauguró la era de la sospecha permanente.

La Zona Cero hoy

Donde estuvieron las Torres, hoy hay memoria y desafío. El 9/11 Memorial & Museum convirtió las huellas de los dos edificios en dos enormes piletas espejadas, con los nombres de todas las víctimas grabados en bronce alrededor. Y sobre ese mismo predio se levantó el One World Trade Center, el rascacielos más alto del hemisferio occidental, pensado como una respuesta en altura: donde el terror buscó derribar, la ciudad volvió a construir.

A 25 años, el 11 de septiembre dejó de ser una fecha para transformarse en una línea divisoria. Cambió las guerras, las leyes, los aeropuertos y hasta la forma de mirar el cielo. Y sigue, todavía, buscándoles el nombre a sus muertos.