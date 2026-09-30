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Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
EN GUERRA

Antes y después: imágenes satelitales muestran la destrucción que sufrió Gaza

En una actualización de Google Maps se presentaron detalles de cómo se encuentra el territorio de Gaza tras sufrir ataques constantes por casi tres años.

Santiago Gorostiaga
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Una actualización de mapas satelitales permitió dar detalles inéditos de cómo se encuentra el territorio de la región de Gaza como consecuencia de los constantes bombardeos que sufrieron en los últimos años.

Las áreas verdes con las que contaban las principales ciudades solamente son un recuerdo que se transformó en una extensión gris con escombros que dan cuenta de la magnitud de la destrucción por los ataques.

La destrucción de Gaza según las imágenes de Google Maps.
La destrucción de Gaza según las imágenes de Google Maps.

Según la nueva actualización de Google Maps, en un lapso de tres años desaparecieron una gran cantidad de rutas, caminos y plazas principales, al igual que diversas manzanas que se encontraban urbanizadas.

En la zona norte de la Franja de Gaza, unas de las localidades más afectadas son Beit Hanoun o Jabalia, que sufrieron la destrucción total de barrios enteros, los cuales quedaron en ruinas. Además, aparecen gravemente dañadas las tierras, que cumplían un rol clave en el sistema agrícola para Palestina.

This shows the reality of Gaza in shocking resolution. I&#39;ve scraped and exported all the imagery, totalling around 2.5 billion pixels at 13cm resolution, for safe keeping, in case they decide to take this imagery offline.If this happens, keep an eye out for access. https://t.co/hws4MYADrR pic.twitter.com/IiUn3rd52v&mdash; Nathan Ruser (@Nrg8000) September 22, 2026 En la zona norte de la Franja de Gaza, unas de las localidades más afectadas son Beit Hanoun o Jabalia, que sufrieron la destrucción total de barrios enteros, los cuales quedaron en ruinas. Además, aparecen gravemente dañadas las tierras, que cumplían un rol clave en el sistema agrícola para Palestina. Así se encuentra Gaza en la actualidad.
Así se encuentra Gaza en la actualidad.

La destrucción de viviendas, campos de cultivos, o caminos fue una estrategia clave del gobierno israelí para avanzar con el aislamiento de esta región. En las últimas imágenes se ven con precisión estos caminos que utilizaron para los ataques.

El edificio más alto de Gaza, la Torre Mushatta, que contaba con 14 pisos, desapareció de la vista satelital que presentan desde Google en la actualización debido a la ofensiva israelí que se profundizó desde 2023.


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