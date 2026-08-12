Apareció el psicólogo argentino que era buscado tras el terremoto en Colombia

Gonzalo Galván, el psicólogo argentino oriundo de Santa Cruz que se encontraba desaparecido tras el terremoto que afectó a Colombia el lunes, fue hallado en buen estado de salud. Así lo confirmó su madre María Victoria Patrignani.

"Él está muy bien, no está en la zona del terremoto, vive más al norte", informó la mujer en declaraciones al medio La Opinión Austral.

La madre de Galván indicó además que su hijo actualmente se encuentra de viaje, motivo por el cual durante estos días no respondió mensajes ni las comunicaciones.

La preocupación sobre su paradero surgió luego del terremoto que sacudió Colombia y ante la imposibilidad de establecer contacto con el profesional que reside en el país cafetero desde hace varios años. Familiares, amigos y vecinos comenzaron a buscar información sobre su estado tras intentar comunicarse con él sin obtener respuesta.

Este martes, en tanto, también fueron hallados otros dos argentinos que estaban desaparecidos. Se trata de Carlos Cáceres y Carlos Richetti, ambos residentes en Pereira, una de las zonas más afectadas por el temblor.

Decretaron tres días de duelo nacional en Colombia

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes dejó un saldo hasta el momento de 240 muertes por lo que el Gobierno del flamante presidente, Abelardo de la Espriella, decretó tres días de duelo nacional.

"El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas", señala un decreto de la Presidencia.