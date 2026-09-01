Apuñalados en Times Square: la mujer asesinada era vicepresidenta del Bank of America

La Policía de la ciudad de Nueva York identificó a la víctima fatal del ataque ocurrido en Times Square. Se trataba de Erin Piacenti, de 32 años, quien se desempeñaba como vicepresidenta en un área clave del Bank of America.

La ejecutiva era vicepresidenta del área de selección de negocios y conflictos en la entidad bancaria. Murió como consecuencia de una lesión abdominal profunda provocada por un arma blanca.

El ataque ocurrió a las 16.24 en la calle 41 Oeste y la Séptima Avenida, cuando la agresora, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, extrajo dos cuchillos de una bolsa de compras y comenzó a apuñalar a los transeúntes en forma aleatoria.

La joven murió como consecuencia de una puñalada en la región abdominal.

La primera persona herida fue Tak Kam, un hombre de 68 años del estado de Rhode Island que transitaba por la zona junto a su esposa. Cisneros lo acuchilló en un costado del cuerpo y, 20 segundos después, caminó una cuadra hacia el norte y atacó a Piacenti.

Quién era Erin Piacenti: la mujer atacada en Times Square

Piacenti era una abogada egresada de la Universidad de Pensilvania en 2016 y de la Escuela de Derecho Fordham en 2021. Actualmente vivía en en el estado de Nueva Jersey y había celebrado su segundo aniversario de casada pocas semanas antes del ataque que le quitó la vida.

Noticia en desarrollo