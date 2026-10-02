Afirman que la estructura atribuida al Arca de Noé es artificial

El equipo internacional de investigación encabezado por el geofísico Farouk Bakhtar y la organización Noah's Ark Scans reveló que los nuevos escaneos de tecnología subsuperficial realizados en la formación de Durup?nar, Turquía, muestran patrones geométricos que responderían a una estructura hecha por el hombre.

Los datos recopilados mediante radares de penetración terrestre reavivaron el debate científico en torno al Arca de Noé.

Los especialistas precisaron que el análisis del terreno reveló la existencia de líneas paralelas, ángulos de noventa grados y galerías subterráneas a varios metros de profundidad en la zona cercana al monte Ararat.

La hipótesis del grupo de trabajo señala que estos registros destruyen la teoría de que el yacimiento sea únicamente un bloque sólido de piedra caliza o una masa rocosa moldeada de forma natural por la erosión.

Hallazgos de laboratorio y niveles de materia orgánica

Junto con el relevamiento geofísico, los científicos de la Universidad Sivas Cumhuriyet realizaron perforaciones profundas en el perímetro del yacimiento para extraer muestras de suelo.

Los análisis preliminares determinaron que los niveles de carbono presentes en el interior del perímetro son un 40% más elevados en comparación con el terreno circundante, lo que sugiere la presencia de materia orgánica degradada.

Los técnicos indicaron que la capa superior muestra signos de descomposición y que se encuentran evaluando fragmentos de material que podrían corresponder a madera petrificada o cerámica antigua.

No obstante, los laboratorios académicos remarcaron que las dataciones definitivas por radiocarbono se publicarán recién entre el invierno de 2026 y la primavera de 2027.

Postura de la comunidad científica y debate geológico

Pese a los avances presentados por el equipo privado de investigación, la geología oficial y diversos sectores académicos mantienen una posición escéptica. Para la mayoría de los arqueólogos independientes, la formación rocosa continúa siendo clasificada como un sinclinal natural cuya silueta exterior se asemeja por coincidencia a la figura de una embarcación.

Los responsables del proyecto indicaron que la estructura mide 157 metros de largo, una dimensión que coincide con los registros históricos del texto del Génesis. Sin embargo, la comunidad científica internacional enfatizó la necesidad de realizar excavaciones físicas directas y validaciones de pares antes de confirmar si los indicios corresponden efectivamente al barco bíblico.