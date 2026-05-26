¡Arde Bolivia! El Gobierno de Rodrigo Paz admitió que murió un manifestante en las revueltas

El Gobierno de Bolivia admitió este martes la muerte de un manifestante de 24 años, quien fue impactado por un "proyectil de arma de fuego" en las protestas en la ciudad de la Paz contra el programa económico impulsado por el presidente Rodrigo Paz.

El deceso, que había sido negado un día antes por el Gobierno del país vecino, ocurrió el sábado último, durante un operativo policial-militar que buscaba desbloquear una arteria en La Paz, sitiada desde hace tres semanas como medida de presión para que renuncie el jefe de Estado.

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¿Qué dijo el vocero presidencial?

"Como Gobierno nacional, expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor", expresó por su parte el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

Los manifestantes reclaman la renuncia de Rodrigo Paz.

Según el acta de defunción, el manifestante falleció por el impacto de un "proyectil de arma de fuego", consignaron medios internacionales.

No obstante, Gálvez aclaró que los agentes antidisturbios tienen la instrucción de no usar armas de fuego ni balines de goma.

Pero reconoció que "esto ha tenido un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley".