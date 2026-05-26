Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 26 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
CRISIS

¡Arde Bolivia! El Gobierno de Rodrigo Paz admitió que murió un manifestante en las revueltas

La víctima, de 24 años, fue impactado por un "proyectil de arma de fuego", según el acta de defunción, en medio de un operativo policial-militar.

El Gobierno de Bolivia admitió este martes la muerte de un manifestante de 24  años, quien fue impactado por un "proyectil de arma de fuego" en las protestas en la ciudad de la Paz contra el programa económico impulsado por el presidente Rodrigo Paz.

El deceso, que había sido negado un día antes por el Gobierno del país vecino, ocurrió el sábado último, durante un operativo policial-militar que buscaba desbloquear una arteria en La Paz, sitiada desde hace tres semanas como medida de presión para que renuncie el jefe de Estado.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO

¿Qué dijo el vocero presidencial?

"Como Gobierno nacional, expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor", expresó por su parte el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

¿Qué dijo el vocero presidencial?"Como Gobierno nacional, expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor", expresó por su parte el vocero presidencial, José Luis Gálvez.Los manifestantes reclaman la renuncia de Rodrigo Paz.
Los manifestantes reclaman la renuncia de Rodrigo Paz.

Según el acta de defunción, el manifestante falleció por el impacto de un "proyectil de arma de fuego", consignaron medios internacionales.

No obstante, Gálvez aclaró que los agentes antidisturbios tienen la instrucción de no usar armas de fuego ni balines de goma.

Pero reconoció que "esto ha tenido un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley".

Esta nota habla de:
1
Ricardo Arjona anunció tres nuevas noches en Argentina: cuándo comienza la venta de entradas
Noticias

Ricardo Arjona anunció tres nuevas noches en Argentina: cuándo comienza la venta de entradas

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

5
Cinco canciones patrias para celebrar el 25 de Mayo y revivir la historia argentina a través de la música
Noticias

Cinco canciones patrias para celebrar el 25 de Mayo y revivir la historia argentina a través de la música

Últimas noticias de Protestas