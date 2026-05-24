¡Arde Bolivia! Evo Morales le pidió al gobierno de Rodrigo Paz que llame a elecciones "para que no haya muertos"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, pidió este domingo al gobierno de Rodrigo Paz que convoque a nuevas elecciones en un plazo de 90 días, luego de que fracasara un operativo oficial para desalojar los decenas de bloqueos en rutas de todo el país que agravan el desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible.

El actual mandatario, que asumió el poder hace seis meses, enfrenta la peor crisis económica del país en 40 años, signada por la escasez de dólares y una inflación que en abril alcanzó el 14% interanual.

Durante su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Kawsachun Coca, el exmandatario planteó que el Ejecutivo se encuentra ante una encrucijada.

"Tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días", afirmó Evo Morales.

Asimismo, precisó que, para evitar un desenlace violento, la solución estructural requiere la renuncia del jefe de Estado: "Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por su renuncia y que un presidente de transición convoque a comicios en ese plazo".

Fracaso del corredor humanitario

La propuesta del dirigente cocalero se dio a conocer luego de que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportara 59 bloqueos activos en seis de las nueve regiones del territorio nacional.

Las protestas se concentran principalmente en la zona andina, afectando de manera directa el flujo terrestre en La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz.

El último sábado, un operativo conjunto de las fuerzas armadas y la policía, denominado "Corredor humanitario con banderas blancas", intentó liberar la ruta troncal de 227 kilómetros que une las ciudades de La Paz y Oruro.

Sin embargo, la comitiva fue repelida por manifestantes campesinos que utilizaron cargas de dinamita y piedras.

Aunque las autoridades lograron limpiar algunos tramos con tractores de manera temporal, los huelguistas volvieron a obstruir las calzadas con troncos y tierra una vez que la caravana avanzó.

Emboscadas a funcionarios de Gobierno

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien encabezaba la delegación oficial con el objetivo de facilitar el ingreso de insumos médicos y alimentos a los hospitales estatales, confirmó que la caravana sufrió tres ataques consecutivos durante su repliegue.

Tras arribar a la sede de gobierno en la madrugada del domingo, el funcionario relató los pormenores del incidente a través de un comunicado emitido por su cartera.

"Ya me encuentro en La Paz, después de esta tercera emboscada en mi contra. Logramos pasar y llegamos como a las 2 de la mañana a la ciudad", detalló Mauricio Zamora, cuyo vehículo oficial sufrió la destrucción total del vidrio trasero por el impacto de proyectiles.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz manifestó que extremará los canales de diálogo para resolver el conflicto, aunque advirtió que su paciencia institucional tiene un límite y que la Constitución nacional lo faculta a decretar el estado de excepción.

En tanto, las autoridades bolivianas denunciaron formalmente ante la OEA que las movilizaciones -impulsadas por campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al exmandatario- buscan alterar el orden democrático y acusaron a Evo Morales, actualmente prófugo por una causa judicial de presunta trata de una menor, de ser el instigador de las protestas.