Arde Francia: suspenden las clases tras los violentos incidentes con heridos, detenidos y destrozos

Tras la ola de protestas desatadas en Francia, que hasta el momento dejó más de 200 estudiantes heridos y miles de detenidos, la administración de Emmanuel Macron suspendió de forma temporal las clases, ya que considera que hay una creciente tensión entre los manifestantes y efectivos policiales.

En tanto, el conflicto se extendió por diversas ciudades del país (París, Estrasburgo, Rennes y Toulouse) con episodios de extrema violencia, y según datos del Gobierno, 215 estudiantes resultaron heridos desde el comienzo de las movilizaciones. Además, desde el 28 de septiembre, el Ministerio del Interior indicó que 6.547 personas fueron detenidas.

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Uno de los casos más graves ocurrió en la ciudad de Lens, donde un adolescente de 15 años perdió una mano tras la explosión de una granada durante los disturbios frente a un instituto. Además, otro joven de 14 años sufrió una doble fractura de mandíbula después de recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno.

El accionar de las fuerzas de seguridad quedó en el centro de las críticas, ya que organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación por el uso de la fuerza durante los operativos y reclamaron mayores garantías para los manifestantes.

Comienzo de las marchas

Las movilizaciones estudiantiles comenzaron a mediados de septiembre y se extendieron a diferentes puntos del territorio francés. Entre los reclamos figuran la falta de docentes, deficiencias en la infraestructura escolar y escasez de recursos para la educación pública.

La suspensión de las clases se enmarca en los intentos de las autoridades por contener el conflicto y abrir espacios de diálogo, mientras continúan las manifestaciones y crece la preocupación por los episodios de violencia.

La protesta estudiantil en Francia comenzó hace semanas (X).

Los disturbios comenzaron a mediados de septiembre en un instituto de Créteil y luego se extendieron rápidamente a distintas zonas de Francia, y en medio de las protestas, algunos establecimientos educativos fueron incendiados.

Reclamos de los estudiantes

En tanto, los alumnos pusieron el foco del reclamo en aulas deterioradas que carecen de elementos básicos como pupitres y sillas, que se vuelven asfixiantes en verano por falta de aire acondicionado e incluso están infestadas de ratas.

Otras quejas difundidas son que las escuelas no cuentan con suficiente personal y que la carga de trabajo de los alumnos es agotadora. Las horas lectivas obligatorias de los estudiantes de secundaria franceses están entre las más altas de Europa.

Testimonios locales

Por otra parte, André Fadda, sindicalista de la CGT francesa, habló con el canal La Nación + y declaró que "adolescentes de entre 14 y 16 años son reprimidos ferozmente y sin piedad por la Policía". "A veces son protegidos por delegados sindicales de fábricas y empresas que también son castigados", afirmó.

Por su parte, el ministro de Educación, Édouard Geffray, reconoció las "dificultades para sustituir" a los profesores y aseguró que el Gobierno trabaja para resolverlas y espera que los estudiantes que salieron a manifestarse regresen a las aulas en breve, según el sitio RFI.



