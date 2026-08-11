Argentino desaparecido en Colombia y el dramático mensaje de su familia: "Estamos desesperados"

Familiares y allegados a Carlos Luis Cáceres atraviesan horas de incertidumbre tras perder todo contacto con el sanjuanino de 69 años que estaba en Colombia al momento del terremoto de magnitud 7.4 registrado el lunes pasado.

En las horas posteriores a la catástrofe colapsaron las redes de comunicación en la zona de Pereira, donde vive el hombre desde hace cinco años. Desde entonces, su familia intenta localizarlo en el municipio de Dosquebradas, una de las regiones más afectadas por el fenómeno.

Carla Cáceres, hija del desaparecido, encabeza la búsqueda. "Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar", explicó a un medio sanjuanino.

Carlos Luis Cáceres vive hace cinco años en Dosquebradas, en la zona de Pereira, una de las más afectadas por el terremoto.

"Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto", expresó Carla en diálogo con Tiempo de San Juan.

La familia explicó que el colapso de Internet y el corte de las líneas telefónicas en Pereira y localidades cercanas impiden obtener información concreta desde el momento en que ocurrió el sismo.

Según detallaron sus parientes, Cáceres, nacido en la localidad sanjuanina de Rivadavia, vive en Colombia desde hace cinco años tras pasar un tiempo en España.

El entorno familiar señaló que el hombre tenía proyectado un viaje de regreso a la Argentina en el corto plazo para reencontrarse con sus allegados.

Ante la falta de noticias directas de Carlos, la familia está atenta a las novedades que muestran los medios allí presentes con la esperanza de verlo en alguna de las transmisiones.

Cómo fue el terremoto en Colombia

El movimiento sísmico comenzó el lunes pasado a las 7.34 hora local, con epicentro en las cercanías de San José del Palmar, departamento del Chocó, y la onda expansiva afectó a las ciudades de Pereira, Cali y Manizales.

Hasta el momento, el conteo oficial arrojó un saldo de al menos 224 fallecidos, más de 570 personas heridas, 61 edificios colapsados y más de 1.400 familias damnificadas mientras todo la región permanece bajo estado de emergencia.