Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 11 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
TERREMOTO

Argentino desaparecido en Colombia y el dramático mensaje de su familia: "Estamos desesperados"

Familiares del sanjuanino radicado en Dosquebradas, piden datos sobre su paradero tras el sismo de magnitud 7,4 que dejó más de 200 víctimas fatales en Colombia.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Familiares y allegados a Carlos Luis Cáceres atraviesan horas de incertidumbre tras perder todo contacto con el sanjuanino de 69 años  que estaba en Colombia al momento del terremoto de magnitud 7.4 registrado el lunes pasado. 

En las horas posteriores a la catástrofe colapsaron las redes de comunicación en la zona de Pereira, donde vive el hombre desde hace cinco años. Desde entonces, su familia intenta localizarlo en el municipio de Dosquebradas, una de las regiones más afectadas por el fenómeno.

Carla Cáceres, hija del desaparecido, encabeza la búsqueda. "Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar", explicó a un medio sanjuanino. 

Carlos Luis Cáceres vive hace cinco años en Dosquebradas, en la zona de Pereira, una de las más afectadas por el terremoto.
Carlos Luis Cáceres vive hace cinco años en Dosquebradas, en la zona de Pereira, una de las más afectadas por el terremoto.

"Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto", expresó Carla en diálogo con Tiempo de San Juan.

La familia explicó que el colapso de Internet y el corte de las líneas telefónicas en Pereira y localidades cercanas impiden obtener información concreta desde el momento en que ocurrió el sismo.

Según detallaron sus parientes, Cáceres, nacido en la localidad sanjuanina de Rivadavia, vive en Colombia desde hace cinco años tras pasar un tiempo en España.

El entorno familiar señaló que el hombre tenía proyectado un viaje de regreso a la Argentina en el corto plazo para reencontrarse con sus allegados.

Ante la falta de noticias directas de Carlos, la familia está atenta a las novedades que muestran los medios allí presentes con la esperanza de verlo en alguna de las transmisiones.

Cómo fue el terremoto en Colombia

El movimiento sísmico comenzó el lunes pasado a las 7.34 hora local, con epicentro en las cercanías de San José del Palmar, departamento del Chocó, y la onda expansiva afectó a las ciudades de Pereira, Cali y Manizales.

Hasta el momento, el conteo oficial arrojó un saldo de al menos 224 fallecidos, más de 570 personas heridas, 61 edificios colapsados y más de 1.400 familias damnificadas mientras todo la región permanece bajo estado de emergencia.

Esta nota habla de:
1
"Lo maté porque era él o yo": las escalofriantes declaraciones del Pity Álvarez al entregarse tras el asesinato por el cual va a juicio
VIDEOS

"Lo maté porque era él o yo": las escalofriantes declaraciones del Pity Álvarez al entregarse tras el asesinato por el cual va a juicio

2
Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra
ATENCIÓN

Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra

3
Matías Morla ofreció $150 millones a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas
PEDIDO

Matías Morla ofreció $150 millones a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas

4
Arrancá la semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la quiniela de este lunes?
UNO POR UNO

Arrancá la semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la quiniela de este lunes?

5
Quién era Maximiliano Díaz, el hombre asesinado por Pity Álvarez, y qué pasó la noche del crimen
HOMICIDIO

Quién era Maximiliano Díaz, el hombre asesinado por Pity Álvarez, y qué pasó la noche del crimen

Últimas noticias de Terremoto