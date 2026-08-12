Un argentino fue atacado por un enjambre de abejas durante el terremoto en Colombia

El trágico terremoto en Colombia no solamente dejó cientos de muertos, heridos y desaparecidos, sino diversos tipos de historias como la de un marplatense, quien fue atacado por un enjambre de abejas mientras buscaba refugio en el momento del sismo.

El actor y director teatral, Hugo Kogan, se encontraba en el restaurante de su hotel en la ciudad de Manizales cuando comenzaron a sentirse los primeros signos del terremoto. Al tratar de escapar recibió más de 50 picaduras y fue internado de urgencia.

Cuando terminaron los primeros temblores del pasado lunes, le indicaron que fuera a refugiarse al atrio de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, ubicada a pocos metros, pero otro movimiento provocó que comenzaran a salir los enjambres de abejas que se habían armado en una de las cúpulas del lugar.

"Empezaron a volar entre la gente. Al principio eran muy pocas, pero se fueron sumando y me agarró un enjambre. Me picotearon por todos lados", contó Kohan en diálogo con un medio marplatense. Según precisó minutos después comenzó con vómitos y náuseas.

Luego, el cuadro se volvió más complejo y fue internado de urgencia. El personal médico le extrajo más de 50 aguijones de distintas partes del cuerpo. "Me dijo que zafé porque no soy alérgico. Si no, en cinco minutos me moría", afirmó.

"Estuve todo el día internado, hasta que esa misma noche me dieron el alta. Regresé al hotel y recién en ese momento empecé a tomar conciencia de la envergadura del terremoto", dijo. Ahora, el director se encuentra medicado con antibióticos y corticoides para evitar el dolor.

Hugo Kogan se recupera de las picaduras de las abejas (Archivo).

Dado de alta, pudo salir y ver los destrozos causados por el sismo. "Está todo vallado por precaución, porque se pueden desprender cornisas de los edificios. No te dejan ir al centro, hay toque de queda desde las 20 hasta las 6 y a la noche no hay luz, salvo algunas excepciones como el hotel donde yo paro", detalló sobre la situación de la ciudad.

Mientras tanto, el marplatense espera poder regresar a la Argentina en el vuelo que tiene previsto para el domingo 23 de agosto.

Sube la cifra de muertos

Según el último parte oficial brindado por el Gobierno colombiano, se elevó a 240 el número de víctimas. También se reportaron más de 1.300 heridos y 2.000 desaparecidos tras el terremoto.

Las autoridades locales también advirtieron sobre el derrumbe de un centenar de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte "de la última década". La mayor cantidad de víctimas fatales se registró en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali.

El terremoto en Colombia tuvo una magnitud de 7,4 grados (Archivo).

Frente a este escenario, el gobierno colombiano declaró una emergencia nacional en el territorio, lo que le permite trasladar recursos para destinar a los territorios más afectados.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población.