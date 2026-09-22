Escritora argentina denunció que fue excluida de un festival en España tras la presión de grupos activistas por su rechazo al boicot a Israel

La escritora argentina Ariana Harwicz fue retirada del programa oficial del festival literario Cultur ALH, celebrado en la ciudad de Granada, luego de negarse a avalar el boicot cultural promovido contra Israel.

La medida fue confirmada por la dirección del encuentro tras las protestas presentadas por agrupaciones pro palestinas, situación que la autora denunció públicamente como un acto de censura y persecución ideológica.

Los motivos de la cancelación y los descargos

A través de sus canales oficiales en la red social X, Ariana Harwicz hizo pública la notificación recibida por parte de la organización.

"Me desprogramaron a último momento. Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror", expresó la novelista afincada en Francia, quien además remarcó que las autoridades del evento prefirieron cancelar su participación argumentando posibles riesgos de seguridad ante la amenaza de manifestaciones.

La codirectora del encuentro literario, Patricia Escalona, argumentó que la decisión se tomó para resguardar el desarrollo de las jornadas, expresando que "es muy improbable que hubiéramos podido hablar de sus libros si había manifestaciones. No habría podido haber debate ni literario ni político".

Ante estos dichos, Ariana Harwicz cuestionó el trasfondo de la resolución al señalar: "Yo quería ir igual aunque hicieran una manifestación, dijeron que sería peligroso. Será un festival sin disidencia. Qué pena por los estudiantes".

Reacciones en el ámbito cultural y antecedentes

El episodio desató una amplia polémica dentro del campo intelectual por el sesgo punitivo hacia posturas divergentes. Ariana Harwicz remarcó que las presiones de este tipo prosperan debido a la falta de respuesta institucional: "Estos aprietes funcionan tan bien porque nadie dice nada. Y porque todos tienen miedo. Incluyendo los profesores de universidad y organizadoras del festival".

La autora vinculó lo sucedido en Granada con otros episodios recientes de exclusión a artistas en el continente europeo, asegurando que la persecución no responde a un caso aislado. Asimismo, cuestionó que los reclamos políticos terminen cancelando el intercambio literario y cercenando el debate académico en ámbitos universitarios.